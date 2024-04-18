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教部不適任教師調查 全教總：「仇師毀校」否決專業

聯合報／ 記者李芯董俞佳／台北報導
全教總認為，教育部公布不適任教師調查新規，作法形同是在破壞學校專業、讓師生產生不信任感。聯合報系資料照片
全教總認為，教育部公布不適任教師調查新規，作法形同是在破壞學校專業、讓師生產生不信任感。聯合報系資料照片

對於教育部公布不適任教師調查新規，全教總認為，教育部作法形同是在破壞學校專業、讓師生產生不信任感，呼籲教育部長潘文忠不要在卸任前宣布「仇師毀校」政策；全國家長團體聯盟則建議，應建立後續完善的考核機制，確保調查員素質。

全教總理事長侯俊良表示，少數不適任教師當然要積極處理，但更多專業的教育人員不應受到影響，本次修法將調查小組成員全部外聘，形同否決學校專業，讓親師產生不信任感。

侯俊良也說，原本是投訴案件達解聘、停聘、不續聘才要進入調查程序，如今大小案統統進入程序，就連「老師的孩子不讀自己的學校」都得處理，學校恐疲於奔命。

全國家長團體聯盟則建議，為了確保調查員的專業性與公正性，應建立完善的考核機制，讓學校及地方政府有主動回報不適任調查員的標準和通報流程，以確保調查員素質。此外，教育部也應鼓勵家長加入調查員人才庫，不僅有助於家長理解校園事件處理機制，同時也能強化家長參與學校事務。

國教署人事室主任古明哲指出，新制規定，若是明顯達到解聘、停聘、不續聘的情況才要組成調查小組，且要求調查小組要邀請學校的家長會、教師會代表陳述意見，並釐清學校整體事件的脈絡。

教師 教育部 機制

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