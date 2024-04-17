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教改30年 李遠哲：教育每年都應改變
今年適逢四一○教改卅周年，教育界紛紛對教改提出檢討，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲卻表示，教改卅年了還在談教改是不對的，之所以一直因教改議題被「追打」，是因為自己在兩千年政黨輪替時支持民進黨。
李遠哲昨表示，教育每一年都應該要改變，當年教改會提出的只是「建議」，自己既不是政府官員、也不是教育部長。
李遠哲還說，教改卅年了還在講教改，「這是不對的」，教育本來就應該要改變、要進步。被問當年改革提出方向，至今有哪些不合時宜？李遠哲僅說，台積電董事長劉德音曾說教改會提出的建議，後來的成果「真是了不起」，「你去問劉德音好了！」
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