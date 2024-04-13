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批教改30年 北一女師區桂芝：如失速列車、教學現場雪崩式陷落

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批教改30年 北一女師區桂芝：如失速列車、教學現場雪崩式陷落

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北一女中國文教師區桂芝（站立者）形容，教改就是一輛失速的列車，再碰上108課綱，教學現場如雪崩般陷落，呼籲全國家長向選區立委提議，督促修改「弱基」課綱，否則子女將失去未來競爭力。記者曾吉松／攝影
北一女中國文教師區桂芝（站立者）形容，教改就是一輛失速的列車，再碰上108課綱，教學現場如雪崩般陷落，呼籲全國家長向選區立委提議，督促修改「弱基」課綱，否則子女將失去未來競爭力。記者曾吉松／攝影

410教改今年屆滿30年，中華語文教育促進協會等團體今天召開記者會，教改論壇發言人周祝瑛表示，教改至今已經走過30年，如大專校院退場倒閉、升學壓力仍龐大，問題歷歷在目，但數十年過去始終欠缺檢討；北一女教師區桂芝也形容，教改如同失速列車，如今再碰上108課綱，只見教學現場雪崩式陷落。

中華語文教育促進協會等團體今召開記者會，台師大退休教授林保淳表示，當年教改會提出總諮議報告書，成為教改重要依據，但30年走來各種缺失已一一攤在國人眼前，當年的教改會召集人李遠哲出書撇清責任，將責任歸於前總統李登輝和前教育部長吳京，但李遠哲也特別標舉廣設大學一事，正隨著台灣少子化愈來愈嚴重，已是台灣當今必須加重檢討的問題。

林保淳指出，當年李遠哲不熟悉台灣的教育實況，導致政策設計有所缺漏，但連李本人都罕見提出建言，可見當前政府必須立即召開全國教育會議，廣納各方意見，從根做起、徹底檢討。

周祝瑛則談到，2003年時就發起教改萬言書，共有逾200位學界人士共同連署，而如今教改已走過30年，全台幾乎有半數人、近1300萬人都受教改影響，但針對教改下的弊病從未見到任何檢討，「這才是我們最憂心的事。」

周祝瑛指出，任何政策都要虛心檢討，如教改推動廣設高中大學，台灣的升學率居高不下，但學生升學壓力卻始終未減；又課綱多次修改，但大學理科教授卻要幫大一新鮮人補救教學，甚至文科學生語文寫作能力也下跌；台灣PISA成績於國際名列前茅，但學生學習動機低，尤其弱勢學生對讀書根本沒興趣，很多學生成績好也是免而為之，都是教改需要檢討的問題，可惜政府並未重視。

區桂芝則形容，教改就是一輛失速的列車，再碰上108課綱，教學現場如雪崩般陷落，呼籲全國家長向選區立委提議，督促修改「弱基」課綱，否則子女將失去未來競爭力，希望局部修改課綱，「至少將學科時數加回去。」且聽聞118課綱近期將展開籌備，若連108課綱都無法翻轉，屆時118課綱上路恐又是一場醒不過來的惡夢。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀則談到，教改如同在天上畫出彩虹，卻沒有一座登天梯。廣設大學下，不適合讀大學的學生最終在校園消耗光陰跟學費；學士學歷含金量降低，大學畢業生的薪水只跟父輩40年前高職畢業時差不多，呼籲正視教改下的問題。

孩子的未來不能等，除108課綱之害修新課綱記者會下午舉行，由長期關注教改及課綱議題的教授、學者、教師、家長共同發聲，呈現真實教育現場的危機，林保淳教授（前左二）主持，教改論壇發言人周祝瑛（前右一）、北一女中國文教師區桂芝（後右一）、中華語文教育促進協會秘書長段心儀（前右二）等人出席。記者曾吉松／攝影
孩子的未來不能等，除108課綱之害修新課綱記者會下午舉行，由長期關注教改及課綱議題的教授、學者、教師、家長共同發聲，呈現真實教育現場的危機，林保淳教授（前左二）主持，教改論壇發言人周祝瑛（前右一）、北一女中國文教師區桂芝（後右一）、中華語文教育促進協會秘書長段心儀（前右二）等人出席。記者曾吉松／攝影

108課綱 PISA 北一女 區桂芝 教改 李遠哲

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