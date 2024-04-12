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影／潘文忠肯定鄭英耀能力 期許台灣教育持續進步

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
內閣新名單出爐，教育部長將由中山大學校長鄭英耀出任，現任教育局長潘文忠（圖）確定卸任。記者黃義書／攝影
內閣新名單出爐，教育部長將由中山大學校長鄭英耀出任，現任教育局長潘文忠（圖）確定卸任。記者黃義書／攝影

內閣新名單出爐，教育部長將由出身「高雄幫」的中山大學校長鄭英耀出任，教育局長潘文忠確定卸任。

下午教育部長潘文忠出席「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮前受訪時，面對即將卸任一事表示，感謝蔡總統及歴任院長的支持讓他能在教育部服務。進年面對教育許多的挑戰，包含少子化及產業的變遷等，感謝總統及院長的支持及一線教育同仁的努力，讓孩子的學習不終斷。並指教育是非常重要的工程，期待末來教育能持續的進步，讓孩子更加幸福。

對於將接任的中山大學校長鄭英耀的期許表示，鄭校長在中山大學的校務上看的全體的努力及校務的創新，可看出鄭校長能夠凝聚全體師生的力量，在校務的開展很多的突破和創新。相信鄭校長在對教育的歷練、熱誠，一定可讓台灣的教育持續不斷向前發展。

教育部長潘文忠（左）下午出席「第9屆閩客語文學獎」頒獎典禮。記者黃義書／攝影
教育部長潘文忠（左）下午出席「第9屆閩客語文學獎」頒獎典禮。記者黃義書／攝影

中山大學 教育部 潘文忠

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