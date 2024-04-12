教育部長潘文忠曝卸任後最想做的事 指鄭英耀具歷練有熱誠

新內閣名單，教育部長將由中山大學校長鄭英耀出任，現任教育部長潘文忠在任前後7年多將功成身退。潘文忠表示，他到教育部服務7年多，工作告一段落，卸任後最想回家陪家人，以及體驗喜歡但過去沒時間做的事情。他表示，鄭英耀具歷練有熱誠，會讓教育不停發展。

潘文忠今天出席「第9屆教育部閩客語文學獎」頒獎典禮。他會前受訪時表示，謝謝蔡總統以及歷任行政院院長給他到教育部服務的機會，這幾年面對非常多教育挑戰，不管是少子女化或是產業快速變遷，一直百年大疫等等，謝謝所有教育人員齊心協力，讓孩子學習不中斷。

媒體也關心他卸任後的生涯規畫，潘文忠表示，到教育部服務已經7年多，他認為工作上已經告一段落，現在最想回家陪太太跟家人，還有體會跟實現自己喜歡但過去沒時間做的事情。

被問及對鄭英耀的看法，潘文忠表示，鄭英耀是一個歷練非常豐富的校長，也有好多校務突破創新，像是半導體研究學院、後醫、雙語等等，都可以看出鄭英耀能夠凝聚全體師生的力量，讓校務開展有非常多突破跟創新。

潘文忠表示，他相信鄭英耀在教育上的歷練以及對教育的熱忱，一定會讓台灣的教育持續不斷向前發展。