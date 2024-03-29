快訊

獨／Gogoro Pulse性能超強悍被酸「也會換到10年舊電池」 續航力之謎官方回應了

朱學恒強制猥褻重判1年2月 理由曝光：竟說自己遭「政治迫害」想辯無罪

朱學恆強吻判1年2個月 鍾沛君：司法終有正義！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天河青力計畫發1.6萬元獎勵金 邀青年做服務還學貸

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導　
「兒老協會」安納家園關懷長輩。圖／天河基金會提供
「兒老協會」安納家園關懷長輩。圖／天河基金會提供

近年全球供應鏈成本攀升，帶動通膨衝擊物價，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會今年持續開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，背負學貸的年輕人若投身公益服務，就有機會領取1.6萬元的獎勵金，期許年輕朋友參與公益，幫助他人同時也幫助自己。

至於申請條件，83年1月1日後出生的大專院校學生或畢業生、在112年第2學期（含）之前曾申請就學貸款，並在112年11/1至113年10/31日曾擔任本計畫合作社福單位的志工，就有機會獲得1.6萬元獎勵金。

根據教育部統計，台灣目前約有70萬名青年背負學貸，對於年輕學子及社會新鮮人而言，在扣除學貸、房租及高物價的日常支出後，若欲提升生活質量及增進專業能力，實在難有餘裕。

因此，天河基金會自2019年開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍能投入公益、關懷弱勢。計畫辦理5年多來，藉由獎勵金已「祝福」1945位從事志工服務的年輕朋友。

參與青力計畫的學貸族邱子軒表示，他來自單親家庭，因故家裡經濟較困難，從小便接受以恩關懷協會協助，而現在他念大學需要申請學貸，透過青力計畫發現以恩協會需要暑期課輔志工，便自告奮勇「去回報」，結果一去就走不開了，他說，「這裡是過去陪我長大的地方，未來我打算繼續到協會擔任志工。」

天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不過，令基金會感動的是，即便境遇如此，仍可看到年輕人展現參與社會的行動，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，因此，為了鼓勵他們繼續保持這股熱情，決定讓青力計畫助一臂之力。

天河基金會長期投入品格、環境、食農及青年志工推廣等教育活動，同時致力台灣文化藝術提升與推動，秉持「關懷、服務、照顧」信念，以奉獻之心回饋社會；期許由善願驅動的善力，能如天上灑下的點點繁星般，溫柔且持續地照亮台灣各個角落。

天河基金會第六屆「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，於今天（3月29日）開放申請，只要是從112年11月1日至113年10月31日，年輕朋友　事青力計畫合作社福單位志工活動，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（需符合以下三點）：

一、83年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、 在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

二、於112年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

三、112年11月1日至113年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

每人限申請乙次，往年曾申請通過者恕不接受再次申請。詳情請參申請計畫

「愛女孩」，大家一起縫製布衛生棉。圖／天河基金會提供
「愛女孩」，大家一起縫製布衛生棉。圖／天河基金會提供
唐氏症關愛者協會的老工協助禮盒包裝。圖／天河基金會提供
唐氏症關愛者協會的老工協助禮盒包裝。圖／天河基金會提供
萬海慈善在台南環島淨灘。圖／天河基金會提供
萬海慈善在台南環島淨灘。圖／天河基金會提供
「風信子精障者權益促進協會」陪伴精障者務農。圖／天河基金會提供
「風信子精障者權益促進協會」陪伴精障者務農。圖／天河基金會提供
高雄慈總，老工進行食物銀行物資整理。圖／天河基金會提供
高雄慈總，老工進行食物銀行物資整理。圖／天河基金會提供
兒老協會喜樂文教中心，志工陪伴孩子。圖／天河基金會提供
兒老協會喜樂文教中心，志工陪伴孩子。圖／天河基金會提供
台灣之心志工下鄉服務。圖／天河基金會提供
台灣之心志工下鄉服務。圖／天河基金會提供
「人生百味」的志工進行無家者關懷。圖／天河基金會提供
「人生百味」的志工進行無家者關懷。圖／天河基金會提供
翰林文教基金會遠距教學志工，教導孩子學習。　圖／天河基金會提供
翰林文教基金會遠距教學志工，教導孩子學習。　圖／天河基金會提供

學貸 年輕人 青年

延伸閱讀

威爾史密斯「巴掌」事件2年還沒完 基金會驚傳關門

期交所2024年大專院校模擬交易競賽 4月1日起接受報名

期交所「縱橫期海－大專院校模擬交易競賽」 4月1日起接受報名

金門友善水獺生態服務給付啟動 祭重賞邀你共同保育

相關新聞

天河青力計畫發1.6萬元獎勵金 邀青年做服務還學貸

近年全球供應鏈成本攀升，帶動通膨衝擊物價，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會今年持續...

鑽漏洞設「半班」？幼兒園師1打15疲於奔命 教育部回應了

全教總今天指出，許多縣市在新增幼兒園時，會採「半班」編制人力，導致1個老師最多要帶15名幼兒。教育部回應，可從全園增置的...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

AI衝擊／閱讀比賽成AI抄襲大亂鬥？教育界人士：比對費時難認定

教育部每年主辦「全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽」，近日有分區的評審發現，審閱的110件作品中，至少有25件疑似是用生成式AI寫出，閱讀比賽成了AI大亂鬥，這算抄襲？為何學生會抱著僥倖心態一賭？動機為何？都讓教育圈困惑。教育部祭出停權，但學者指出，現在幾乎無法分辨或證實閱讀心得是否由AI撰寫，未來相關比賽、學術倫理又該如何規範？或根本不需要辦這麼多比賽？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。