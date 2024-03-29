天河青力計畫發1.6萬元獎勵金 邀青年做服務還學貸

近年全球供應鏈成本攀升，帶動通膨衝擊物價，讓許多甫出社會的青年面臨沈重經濟壓力。為了減輕年輕人的負擔，天河基金會今年持續開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，背負學貸的年輕人若投身公益服務，就有機會領取1.6萬元的獎勵金，期許年輕朋友參與公益，幫助他人同時也幫助自己。

至於申請條件，83年1月1日後出生的大專院校學生或畢業生、在112年第2學期（含）之前曾申請就學貸款，並在112年11/1至113年10/31日曾擔任本計畫合作社福單位的志工，就有機會獲得1.6萬元獎勵金。

根據教育部統計，台灣目前約有70萬名青年背負學貸，對於年輕學子及社會新鮮人而言，在扣除學貸、房租及高物價的日常支出後，若欲提升生活質量及增進專業能力，實在難有餘裕。

因此，天河基金會自2019年開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍能投入公益、關懷弱勢。計畫辦理5年多來，藉由獎勵金已「祝福」1945位從事志工服務的年輕朋友。

參與青力計畫的學貸族邱子軒表示，他來自單親家庭，因故家裡經濟較困難，從小便接受以恩關懷協會協助，而現在他念大學需要申請學貸，透過青力計畫發現以恩協會需要暑期課輔志工，便自告奮勇「去回報」，結果一去就走不開了，他說，「這裡是過去陪我長大的地方，未來我打算繼續到協會擔任志工。」

天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，其實是看到年輕人的困境，不過，令基金會感動的是，即便境遇如此，仍可看到年輕人展現參與社會的行動，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，因此，為了鼓勵他們繼續保持這股熱情，決定讓青力計畫助一臂之力。

天河基金會長期投入品格、環境、食農及青年志工推廣等教育活動，同時致力台灣文化藝術提升與推動，秉持「關懷、服務、照顧」信念，以奉獻之心回饋社會；期許由善願驅動的善力，能如天上灑下的點點繁星般，溫柔且持續地照亮台灣各個角落。

天河基金會第六屆「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，於今天（3月29日）開放申請，只要是從112年11月1日至113年10月31日，年輕朋友 事青力計畫合作社福單位志工活動，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（需符合以下三點）：

一、83年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、 在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

二、於112年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

三、112年11月1日至113年10月31日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

每人限申請乙次，往年曾申請通過者恕不接受再次申請。詳情請參申請計畫。