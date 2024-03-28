幼照法漏洞 全教總爆各地幼兒園竟出現「半個班」

全教總指出，近期接獲反映，地方縣市在新增幼兒園時，會採用「半個班」的人力編制思維，讓某些幼兒園的班級，僅僅只有1名教保服務人員，使幼兒照顧出現潛在風險，要求教育部修正幼照法，解決幼兒園「半班」的荒謬現象。

全教總指出，根據目前的幼照法，使幼兒園得以出現「半個班級」，所謂「半班」就是僅編制1名教保服務人員，也只招收一半的幼兒人數。經該會調查，幾乎全台各縣市，都有此狀況。

全教總指出，其實6歲以下幼兒需要隨時有教保服務人員在場，以因應各種突發狀況，姑且不論教保服務人員的基本生理需求，一旦班級內有突發狀況的時候，只有1個教保服務人員該如何兼顧其他幼兒的安全？因此一個班級配置至少2名教保服務人員，才可能符合最基本的安全需求。

有教師也向該會指出，「半個班級」內各種驚險狀況層出不窮，例如：有幼兒嘔吐需要消毒清潔、或者有人拉肚子不舒服或幼兒之間的紛爭，老師根本沒有辦法一個人同時處理這些事情。

此情況在2歲幼幼班更嚴重，部分縣市甚至規畫「半個班級」的幼幼班，只配置一名教保服務人員，不光只是用餐、潔牙與生活自理等，教保服務人員根本難以好好指導，連午休時間幼兒累了也無法一一安撫，導致幼兒情緒不穩定，甚至最基本的清潔消毒也幾乎是無能為力。

立法委員林宜瑾透過該會新聞稿表示，公立幼兒園應帶頭把照顧孩子這件事情做到最好，即便公幼有許多挑戰必須因應，如少子化衝擊、準公幼和私立幼兒園競爭等，但仍希望公幼能拿出最正向的態度因應這些挑戰，無論學生數多寡，一個班級至少配置2名教保服務人員，才可能符合最基本的安全需求。

全教總表示，教育部應該即刻修法，保障幼兒園每個班級都均應備置2名教保服務人員，不應該再讓各縣市出現「半個班級」的切割式教保服務，才能完整守護幼兒教育。