永續人才考驗頂大如何因應？台大校長：薪資、軟硬皆需

面對當前挑戰，人才永續的考驗是什麼，頂尖大學又如何因應？亞太堅韌研究基金會、台灣大學今天共同舉辦座談會，邀請航太工程學家、前香港科技大學校長史維、富邦董事長蔡明忠與台大校長陳文章進行對談。陳文章指出，政府攬才留才除了提供相對好的薪資之外，軟硬體配套也要有，且少子化、科技化趨勢下，自主學習能力的人才也很重要，而不是有了新科技，就要聘一個新人才。

台灣高教人才流失。史維表示，他在路上看到一整路的留學、移民諮詢廣告看板，覺得很感慨。他認為，面對人才外流，整個社會、 企業、政府都要想辦法解決。以香港為例，大學主要是美式框架，現在有八個公立大學，都不需跟政府對話，大學沒有義務去立法局，而「陳校長可能要跟立法院對話」。

陳文章回應時提到，學校歷史是光榮傳統，但確實也是一個包袱，且有很多框架。以台灣的大學學分為例，多次跟教育部要求變更學分，直到現在大學還是要128個學分才能畢業，反映多次，都不能變。

陳文章說，台灣政府攬才留才過於重視數字，缺乏配套。他舉例，教育部玉山學者計畫、國科會都有相關優秀人才獎勵，可是延攬好人才，除了薪資之外，是否有足夠住宿，人才回台後，孩子也跟著回來，是否有足夠的雙語學校供他們的孩子就讀，後續是否有相對制度可以激勵留任等等，都要考慮。

至於培養人才方面，陳文章說，他重視排名，但不認為要這麼重視。他舉例，台灣電子科技、半導體科技國際表現這麽優秀，可是台大電機資訊領域在世界上僅排第61名，台灣之所以有這些科技基礎，這麼多優秀工程師，是奠基在高中教育、大學等各級教育培養出來，才有這些「quality」。

陳文章說，現在大學生有近三成的人覺得念的系不合志趣，幾年前開始推動未來大學制度，提供一些學程，讓學生選修，像是量子科技、密碼學等等，都可以短時間了解相關領域，在少子化趨勢下，培養自主學習能力的領導人才很重要。

蔡明忠也提到，富邦銀行中有許多高層主管都不是數理領域相關的畢業生，有的是政治系、有的是社會系，表現相當優秀，除了專業之外，協調能力、團隊能力，是否有解決問題的能力等等都很重要。