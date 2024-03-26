單一據點一年營收破億 英國文化協會外師：遭凍薪20年

高教工會今天協同英國文化協會（British Council Taiwan, BC）外籍教師召開記者會，指在台創設已20年的BC盈利豐厚，其所設立的英語教學中心，光信義區據點一年營收就超過一億台幣，但20年來教師面臨高通膨薪資卻凍漲，工會與外籍教師今高喊「Fair pay,fair pay now！」要求給予合理調薪。

高教工會研究員陳柏謙指出，2004年起，英國在台辦事處所設的英國文化協會於信義區創設第一個英語教學中心，經20年發展，第四處教學中心即將落成，學生數也增長到2000人。中心聘雇40至50名外籍教師，未料薪資卻20年凍漲，但台灣的物價指數相較20年前已上漲25%，教師形同實質減薪。

陳柏謙指出，BC已有三分之二教師加入工會，為此，去年底工會協助與資方展開勞資協商，要求比照物價指數上揚，補齊25%調薪，但經四次協商均未果，資方稱BC是全球性機構，須先檢視薪資結構，並評估於明年提出新方案，在方案公布前，只願意提供今年七月至明年三月，為期9個月、2.5%薪資調幅。

陳柏謙指出，光去年物價上漲率就超過2%，2.5%調幅僅能回應一年物價上漲幅度，「不能接受這種施捨、汙辱的條件。」又工會也發現，BC教學中心光從2016至2024年間，學費調幅就超過35%，幾乎是台灣多數英語補習班的兩倍；近年BC英語教學中心獲利甚至超過台灣80%的上市櫃公司，光信義區一處，一年單獨營收就超過一億台幣。

陳柏謙認為，BC獲利甚巨，但教師薪資卻長年凍漲，相信25%的薪資調幅非常合理，資方也有能力負擔，否則教師在高通膨下，只會愈發窮困。

世新大學社發所教授陳信行則指出，教育、醫護、警消等即便創設工會也沒有罷工權，形同被「拔牙」，而高教工會BC分部的教師們則是可享有罷工權的特殊群體，希望資方正視員工要求，若一旦必要走上罷工，高教工會與各地教師代表們都會全力支持。

BC分部教師代表Jack Falconer、Travis Fry也出席記者會，但因受限於勞資聘僱合約內容，今天未能在現場發言。

高教工會認為，BC是台灣雙語政策重要合作夥伴，光教育部一年就給予BC數千萬元經費，呼籲教育部、外交部、勞動部主動關切外籍教師權益。又工會已規劃後續行動，將對BC教學中心學生、家長發送傳單，讓其了解教師的真實處境；工會近日也將依法向勞工機關提出勞資爭議調解，呼籲BC資方提出更合理的調薪對案。