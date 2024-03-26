行政大逃亡 教甄要新師兼主任

不少中小學代理或流浪教師努力想考取正式老師，但學校行政事務愈趨繁雜，早已出現「行政大逃亡」，使部分學校索性於教師甄試簡章上載明「兼主任」，形同強迫新進教師得擔任一級主管。教團批評此舉不適當，畢竟教甄是徵老師，而非行政職，不了解學校文化的新進老師，更不易從事行政職。

教育部表示，學校辦理教師甄選應於簡章中明定甄選類科、名額、甄選資格等，資格條件應以教育人員任用條例、師資培育法為依據，除法定條件外，不宜再另定其他條件限制，以保障教師公平受聘權利。

新竹市某公立高中獨招的教甄簡章中，近期開立的「高中部教師兼主任」職缺備註欄寫「錄取人員應於本校兼任主任，或依學校需求兼任行政職務」，造成代理教師社群一片譁然；其實兩年前台北市就曾出現國小、國中徵求教師兼總務處、學務處、輔導室主任等職缺。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳直言，教甄是要徵老師，不是徵行政職。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，學校不宜這樣寫教甄簡章，因學校教師本質就是老師，且無論主任或組長的工作內容，需常和其他老師協調，若不了解學校環境和文化就會造成執行困難。

一名曾兼任教務處教學組及學務處訓育組的教師觀察，若把初任教師推上一級主管的位子，面對「統領各組長」的重責大任，容易錯誤理解教學現場情況，造成錯誤制定學校政策的問題；發生衝突時，須面對其他資深教師質疑，若無長年歷練，恐造成初任教師挫折與自我否定，重創其行政與教育信心。