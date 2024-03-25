國教署召外籍英語師資 本年度預計逾千人

為落實2030雙語政策，教育部國教署持續擴大召募外籍英語教學人員。國教署指出，113年度預計引進外籍英語教師、全時外籍英語教學助理共1096人，歡迎護照國籍之官方語言或通行語言為英語，且對國中小英語教學有興趣的外籍人士，即日起可至報名網站申請，採隨到隨審及擇優面試方式辦理，額滿為止。

教育部國教署表示，經錄取分發的外籍英語教學人員，除可獲得薪資、機票、保險、租屋等補助外，教育部將額外提供外籍英語教師之配偶或直系親屬機票費用與年終考核獎金，以及全時外籍英語教學助理修習TESOL、TEFL或CELTA英語教學證照與交通補助。

為使資深且優秀的外籍英語教學人員留在我國服務，教育部表示，已建置生涯發展進路，外籍英語教師可以選擇繼續留任或轉任英語教學顧問或輔導員，以協助本國英語教師專業發展或輔導新進外籍英語教學人員。

國教署表示，未來將持續強化與各地方政府及鄰近大學的三方合作，以確保外籍英語教學人員教學表現，培育年輕世代英語溝通能力，增強全球競爭力。