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同工不同酬 代理師「感覺矮人一等」

聯合報／ 記者李芯／台北報導

全國高中職以下約三萬名代理教師，除年資敘薪一國多制，和正式教師相比，代理教師沒有考績獎金制度以及勞工健康檢查等福利政策，讓不少代理教師大嘆，做的事比正式教師多，但無論薪資、福利全都輸人，即便是同工，也不同酬，教育現場常感覺矮人一等。

代理教師人數一○五學年起逐年攀升，根據教育部統計，一○五學年時，全國僅兩萬一九八二名代理教師，但至一一二學年成長到三萬八五四名，代理教師整體比率也從百分之十一點一二，成長到百分之十五點六四。

儘管代理教師人數上升，但薪資福利卻沒跟著成長，其中光是全年聘期，暑假有薪水可領，一直到去年才改善。但今年寒假期間，卻又爆出代理教師寒假出勤一國多制的情況，有的縣市讓代理教師比照正式老師，寒暑假未兼行政職，可免到校，卻有縣市要求未兼行政職者到校，引發爭議。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，按公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，教師任期滿一學年應予年終成績考核，若能符合條件，新學年度可晉本薪或年功薪一級，還有一到兩個月薪資總額的獎金。但代理教師缺乏勞工健康檢查等福利政策，更沒有考績獎金制度，即便服務再優良，也無法獲得任何鼓勵。

代理教師 寒假 薪資

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