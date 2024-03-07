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兩會將兩岸故宮交流當統戰？ 蕭宗煌：3原則下才會進行

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。記者林俊良／攝影
故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。記者林俊良／攝影

日前有大陸政協委員稱在兩會中提案「關於加強兩岸故宮博物院交流與合作的建議」，提出建立兩岸故宮通票或優惠制、興建兩岸故宮官網平台等建議。立委林宜瑾今於立院教委會質詢故宮院長蕭宗煌此事，蕭宗煌表示，兩岸文化交流有助於兩岸民眾相理解，他樂觀其成，但必須在遵守兩岸人民關係條例的相關法律規範、平等互惠、確保文物交流沒有疑慮之下進行。

林宜瑾指出，大陸政協委員表示希望讓海外客群在優惠制度下，對兩岸故宫形成「統一」的認知；建立兩岸故宮博物院合作橋梁，積極增進民眾對「中華文明」的認同感與歸屬感。

針對此一提案，她對故宮院長提出4個問題，認同中國把博物館當統戰工具的行為嗎？故宮有促進台灣人對中國產生認同的使命嗎？故宮文物屬於中國還是屬於全人類？面對中國放話，我國故宮有何實際作為捍衛對等尊嚴並避免國際誤解？

蕭宗煌指出，提出此一提案的政協委員是國際文創集團的董事長、屬蒙古籍。他在兩會拋出此一議題，不認為必須指涉為「統戰」。他表示，故宮的文物是屬於台灣這塊土地，在行政法規上屬於中華民國政府，也受文資法管制，在法令範圍內屬於中華民國，當然也是全人類的文化資產。

故宮 文物 蕭宗煌

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