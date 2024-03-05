快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休基金10年績效1.73%到6.10% 全教總呼籲保障公教退休生活

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，公布各家基金過去11年平均績效。記者李芯／攝
全教總今日召開記者會，公布各家基金過去11年平均績效。記者李芯／攝

全教總今日召開記者會，公布各政府退休基金10年來的操作績效，其中可見新制的基金績效有待加強，提醒政府除了提高操作績效以外，也應提供穩健型、積極型的基金有保證收益，且鼓勵初任公教人員參與「增額提撥」，提升退休所得替代率

各政府退休基金2023年操作績效均已公布，從私校退撫開辦的2013年起算，全教總彙整各家基金過去11年平均績效依序如下：公保6.10%、勞退舊制5.70%、私校退撫儲金積極型5.64%、公教退撫5.50%、勞保5.45%、國保5.29%、私校退撫儲金穩健型5.14%、勞退新制5.00%、私校退撫儲金保守型1.73%。

全教總理事長侯俊良指出，除了績效第3名的私校退撫儲金積極型5.64%，績效第7、8、9名的基金都是新制，對比政府在新制上路時，提到新制退休金替代率可高達九成，結果事實證明新制績效有待加強，提醒政府如果要讓公教人員有退休保障，首要提高基金的操作績效。

其中，私校退撫儲金保守型的績效只有1.73％，全教總文宣部主任羅德水說，許多人因為保守型的基金有保證收益所以選擇保守型，但從現在的績效來看，「未來怎麼保障退休生活？」既然穩健型與積極型的收益10年算下來都遠遠高於定存，羅德水呼籲政府也提供保證收益，讓被保險人免於沒有收益的恐懼。

另外，政府也提供讓受僱者自掏腰包的「增額提撥」，但羅德水表示，有高達8成5的初任公教人員並未選擇參加，全教總建議各機關學校應加強宣導，基於確定提撥制存有長壽風險及較難抵抗通貨膨脹的缺點，且有免稅優勢，鼓勵教師參加自願增額提撥，提升退休所得替代率。

民眾黨立委黃國昌指出，老師擔負作育英才的重責大任，如何確保退撫基金永續、保障退休後的生活，政府責無旁貸。針對全教總提出的訴求，讓積極型、穩健型、保守型基金都有樓地板保障，讓老師在選擇基金類型時不會被不當誘導，讓退休老師有生活保障。

國民黨立委洪孟楷說，萬物皆漲、只有薪水不漲，通貨膨脹的高強度會讓大家擔心未來，因此政府應該積極強化退休基金的經營效益，也希望能夠有更多公教人員參與增額提撥。

各基金近11年收益率彙整表。圖／全教總提供
各基金近11年收益率彙整表。圖／全教總提供

全教總 所得替代率 績效

延伸閱讀

影／退休基金績效公布 全教總盼立委積極監督

成大等五校奪企業最愛大學生前五強 逢甲為私校龍頭

屏縣府舉辦公教單身聯誼 男性報名數是女生7倍

崑科大發明專利申請數連5年私校第一 技轉金年逾2千萬

相關新聞

全教產抨擊政府特教加給做半套 小校兼辦領不到

行政院為鼓勵特殊教育教師實際從事特教教學，擔任導師及行政工作，在今(113)年 1 月 10 日核定修正「公立中小學教師...

退休基金10年績效1.73%到6.10% 全教總呼籲保障公教退休生活

全教總今日召開記者會，公布各政府退休基金10年來的操作績效，其中可見新制的基金績效有待加強，提醒政府除了提高操作績效以外...

與澳洲共推國際教育旅行 北市教育局：盼培養更多青年實踐家

台北市與澳洲黃金海岸市擁有超過40年的姊妹市情誼，教育局疫情解封後更規畫國際教育旅行，今年已規畫3團不同模組教育旅行團赴...

特教加給領全額各縣市標準不一 全教產籲教育部改善

過往特教老師如兼學校行政職會被扣減每月1800元的特教加給，今年行政院修法，讓兼特教相關業務的老師可支領全額。但全教產林...

基隆傳學生霸凌3人持掃把猛砸1學生 「把他頭壓下去」

基隆市又傳出學生霸凌事件，有人在臉書社群貼出一段影片，是三名學生分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，地點就在學校旁一處工地...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。