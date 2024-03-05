退休基金10年績效1.73%到6.10% 全教總呼籲保障公教退休生活

全教總今日召開記者會，公布各政府退休基金10年來的操作績效，其中可見新制的基金績效有待加強，提醒政府除了提高操作績效以外，也應提供穩健型、積極型的基金有保證收益，且鼓勵初任公教人員參與「增額提撥」，提升退休所得替代率。

各政府退休基金2023年操作績效均已公布，從私校退撫開辦的2013年起算，全教總彙整各家基金過去11年平均績效依序如下：公保6.10%、勞退舊制5.70%、私校退撫儲金積極型5.64%、公教退撫5.50%、勞保5.45%、國保5.29%、私校退撫儲金穩健型5.14%、勞退新制5.00%、私校退撫儲金保守型1.73%。

全教總理事長侯俊良指出，除了績效第3名的私校退撫儲金積極型5.64%，績效第7、8、9名的基金都是新制，對比政府在新制上路時，提到新制退休金替代率可高達九成，結果事實證明新制績效有待加強，提醒政府如果要讓公教人員有退休保障，首要提高基金的操作績效。

其中，私校退撫儲金保守型的績效只有1.73％，全教總文宣部主任羅德水說，許多人因為保守型的基金有保證收益所以選擇保守型，但從現在的績效來看，「未來怎麼保障退休生活？」既然穩健型與積極型的收益10年算下來都遠遠高於定存，羅德水呼籲政府也提供保證收益，讓被保險人免於沒有收益的恐懼。

另外，政府也提供讓受僱者自掏腰包的「增額提撥」，但羅德水表示，有高達8成5的初任公教人員並未選擇參加，全教總建議各機關學校應加強宣導，基於確定提撥制存有長壽風險及較難抵抗通貨膨脹的缺點，且有免稅優勢，鼓勵教師參加自願增額提撥，提升退休所得替代率。

民眾黨立委黃國昌指出，老師擔負作育英才的重責大任，如何確保退撫基金永續、保障退休後的生活，政府責無旁貸。針對全教總提出的訴求，讓積極型、穩健型、保守型基金都有樓地板保障，讓老師在選擇基金類型時不會被不當誘導，讓退休老師有生活保障。