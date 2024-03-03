新北啟動童軍SDGs行動 淨灘、宣講每10小時可申請認證

新北市今在新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍共襄盛舉。副市長劉和然到場檢閱，並宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，讓童軍節不只是單一節日，而是結合各校童軍落實環境永續行動，每人10小時以上可申請認證，預計今年可累積5萬小時以上，並有5000人獲永續發展徽章。

劉和然說，新北2015年已達校校有童軍，去年已有627團、1萬多名童軍，數量為全國之冠。為響應聯合國2030永續發展目標、世界童軍運動組織美好世界架構，新北市今年起推動童軍「新三五SDGs行動」，讓三五童軍節不只是單一節日，而是透過3個5，包括推動永續發展目標5大主軸、認證新北市永續發展徽章5000枚及永續發展SDGs服務學習累積5萬小時以上，落實環境永續行動。

其中永續發展5大主軸方面，聚焦性別平等、減少不平等、氣候行動、保育海洋生態及保育陸域生態等，比如在校宣導性平、減碳，或實際到海邊淨灘、撿塑等，每人10小時以上可申請認證，再由新北市童軍會頒發永續發展認證徽章，預計今年可累積5萬小時以上，並有5000人獲永續發展徽章。

教育局長張明文表示，新北市去年起推動童軍4年旗艦計畫，每年出版童軍教材，現已累積5套教材，今年將持續發表；營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。去年帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，今年推動「新三五SDGs行動」，培養童軍具備國際視野，成為積極主動的世界公民。