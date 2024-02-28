教育部補助17所大學法律系 赴社區、偏鄉推廣法治教育

教育部鼓勵大專校院法律系所推動中小學及社區法治教育，今年補助17所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」。如世新大學、國立台北大學等校擬定在地諮詢服務計畫，提升社區民眾法治觀念及推廣基本法律常識；靜宜大學及國立台北教育大學等多所大學則致力於偏鄉地區法治教育宣導。

去年國立中正大學、國立高雄大學等校便結合動漫題材，透過戲劇表演、遊戲互動設計教案，提升社區和中小學生法治觀念，並提供社區法律專業諮詢服務；另世新大學、輔仁大學等校則設計模擬法庭、規劃闖關活動等方式宣導國民法官制度，中國文化大學更帶領學生參訪嘉義地方法院，讓學生們實際體驗法官審理案件過程。

教育部指出，該項計畫是由各大專校院法律系所依照專長能力，與鄰近中小學或社區合作，針對推廣學校、社區需求與現今社會趨勢或犯罪型態等情況，進行法律知識、法治觀念宣導及法律諮詢等活動，實踐協助城鄉教育發展的目標。

教育部也說，為提升宣導效果，各校也透過互動遊戲、營隊、座談等多元化活動，設計貼近生活時事議題，讓中小學師生及社區民眾也能認識生硬的法律知識與條文。

教育部將「民主法治及法律基本概念價值」、「網路散布不當影片法律責任」、「校園霸凌事件防制」等，共15項法治教育宣導主題，指導各校辦理相關活動，落實宣導。教育部將持續鼓勵大學法律系所學生走出校園服務他人，將所習得的法律專業知識提供鄰近或偏遠地區中小學及社區民眾，提升校園與家庭生活中常碰到的法治觀念與素養，懂得自我保護。