校園暴力去年逾2.6萬件

校園暴力事件層出不窮，去年底的校園割頸案更令家長憂心忡忡。根據教育部校安系統，去年高中職以下的暴力事件與偏差行為案件逾兩萬六千件，平均每天發生七十一件暴力事件；兒福聯盟去年的調查也顯示，近三成兒少不認為自己在學校安全，因此呼籲政府提供全面校安數據及制定明確校園安全指引政策。

兒盟指出，一一二年度發生超過兩萬六千件校園暴力事件，高於一一一年度的一萬件，兒盟分析，可能原因包含通報管道推廣、疫後恢復正常上課、校園通報意識、學生通報意願增加有關。但兒盟觀察，教育部多著重事件處理與補救，未提出系統性預防政策，對暴力事件的分析處理也不夠完整，未進一步、細緻地探討暴力事件發生脈絡。

兒盟執行長白麗芳表示，校園暴力防制的壓力，不該全落在教師身上，不只政府、教育部需設立相關政策，家長和社區也應扮演重要角色。她認為，政府應制定明確的校園安全指引政策，確保所有師生能遵循相應程序，應對潛在風險，學校才能迅速而有序地應對各類安全事件，提高整體校園應變能力。

由於兒盟與台灣兒童青少年精神醫學會醫師群完成「校園暴力防制實務手冊」，白麗芳呼籲政府應提供更全面、清楚的校安數據分析，如校園暴力事件發生率、學生安全感等指標的定期報告，也要進一步深入探討數據背後的成因，才能幫助校方更精確地識別存在的問題，及時調整相應的安全措施。

教育部為了預防校園暴力、喋血事件，新版校安通報機制即將自三月八日生效。修正內容除加強提醒學校如期通報事件，另配合去年修正的性別平等教育法，增列「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」為校安事件。

教育部表示，後續將根據校安通報網資料，每半年公告「校安通報各項數據」，每年委託專家學者分析發布「各級學校校園安全及災害事件分析報告」，讓全民定期了解校園安全情況。