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家長攜武士刀闖國小　教團：不設安檢門難防刀械入校園

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鄭姓男子的黑色長型袋子裡裝了武士刀和高爾夫球桿。圖／民眾提供
鄭姓男子的黑色長型袋子裡裝了武士刀和高爾夫球桿。圖／民眾提供

一名家長疑似因認為子女在校遭到其他同學霸凌，質疑校方置之不理，因而於昨日上午召開家長協調會時持武士刀闖入小學校園。全國教育產業總工會今質疑，教育部新修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」及「校園安全檢查操作手冊」但只針對學生，對家長完全不設防，且仍主張學校不設安檢門，武士刀等刀械仍可能進入校園。

全教產今天表示，新規主張學校不設安檢門和金屬探測器，預料將無法阻擋彈簧刀、武士刀等進入校園，基層教師仍充滿無奈和恐慌，也可見即便日前新北已發生命案，教育部也未真正清醒。

全教產也指出，新規定明列學校得對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命情形時，才能

進行必要的安全檢查，但對學生以外，如家長的處置則付之闕如，質疑若教師面對家長的攻擊行為，該如何自保？

教育部則於晚間回應，針對台中家長持武士刀闖校園一案，學校報警處理後，警方發現家長攜帶管制刀具。學校除配合警方辦理外，已向警方申請加強人力巡邏，且加強警衛專業辨識能力等安全強化措施，並於2月23日對家長發出安心文宣；另安排輔導人員對當事班級執行輔導關懷。

教育部也說，國教署訂有「強化校園安全防護機制實施計畫」，學校應定期與警政單位保持校安聯繫合作機制，同時整合校、內外支援網絡，落實校園安全維護工作。

教育部 校園安全

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