台北終於等到了 台灣文學館台北分館明年開館 落腳在這

等了幾十年，台北終於有文學館了！台灣文學館館長林巾力今天在媒體餐敘中表示，台灣文學館台北分館將在明年第一季開館，未來將走國際路線，目標是「將台灣文學帶向世界」，跟台北市文化局規畫中的台北文學館做出區隔。台灣文學館台北分館的基地落腳於1959年落成的台灣省糧食局倉庫，現正在進行古蹟修復工作，預計年底完工。

台北是台灣文學重要的啟蒙地，卻始終沒有台北文學館。多年來一直有人喊要籌建台北文學館，卻一直只聞樓梯響，如今終於塵埃落定。據了解，台北市文化局也正進行可行性方案評估，打算在台北市尋覓歷史建築或閒置空間打造台北文學館，屆時台北將出現兩間文學館。

國立台灣文學館當年選擇主館時落腳於台南，3年前終於在台北找到首個據點，以台北齊東街的日式宿舍區作為台灣文學基地。但台灣文學基地空間太小，並不符合文學館作為現代博物館，必須有足夠空間容納文學研究的人、推廣並辦文學活動交流等，最終找到位於杭州北路的糧食局倉庫作為台北分館。

林巾力表示，台北分館定位為讓「文學的跨國與跨域」，目標是「讓台灣走出去，讓世界走進來」，目前規劃有國際文學展覽廳、台灣文學外譯中心、國際作家/譯者工作小間、台灣文學跨界展演空間、外譯出版販售空間等。

她指出，台灣文學已經累積豐厚的能量，近年「不斷走出去」，而國外也想要了解台灣，「現在是一個很好的時機，把台北分館當成台灣文學輸往國際，以及國際進入台灣的重要據點。」

坐落於台北市杭州北路的台灣文學館台北分館，原始基地完成於1959年，為當時台灣省政府糧食局台北管理處辦公及稻米糧食生產調查研究使用，2000年至2003年曾作為文建會「國立台灣歷史博物館籌備處」，2002年成為傳藝中心民族音樂研究所與與民族音樂資料館(台灣音樂館)的基地。如今台灣音樂館已移入台灣戲曲中心。