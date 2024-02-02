割頸案後校安諮詢二次會議 教長：保障管教權將增列阻止違法事由
有鑒於新北校園割頸命案，教育部今天召開校園安全諮詢會第二次會議。以維護教師管教權、保障學生權益、鏈結學校家庭及社政單位、強化校園安全檢查機制流程為四大原則，進行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」全文修正。教育部長潘文忠指出，將修法增列多項措施，讓教師能維持現場秩序並阻卻違法，也避免過去動輒得咎的困境。
教育團體多次倡議，由於近年學權意識高漲，導致教師管教受限或者動輒得咎，甚至有學務主任阻止學生攻擊同儕，阻止下導致學生受傷，最後反被家長控告過失傷害。
今天會議歷經5個小時後，教育部長潘文忠會後表示，將在維護教師管教權中增列阻卻違法事由，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取行動避免自己或他人、身體等緊急危難。
再者，潘文忠也說，將增列校園安全檢查人員的保密義務，保護學生個案特定身份；並強化校安檢查機制流程，明列學校可對有危害他人生命、身體虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命或身體之虞情形時，可進行必要的安全檢查；也會增列脆弱家庭等連結社政資源，協助家庭教育輔導、諮師和福利的連結。
潘文忠說，今天會議主要訂出大方向，還有許多細節仍待進一步規劃，後續將統整會議諮詢意見，於行政院及司法院跨院際會議討論。
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