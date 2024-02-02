割頸案後第2次校安諮詢會 全教總要求國中學務處增設副組長

有鑒於先前新北校園割頸命案，教育部今再召開「校園安全諮詢會第2次會議」，與會單位、全國教師工會總聯合會表示，要有效減少校園衝突，主管機關應該看待校園遇到的難題，學校現已承擔過多責任，還是呼籲中小學人力不足的困境，應逐步增加中小學學務校安人力專任人員，也要正視家庭教育管教責任。

全教總再次強調，要有效減少校園衝突事件，除訂定相關規定，完善制度及釐清各種事件的可能成因外，主管機關更應務實看待學校遇到的難題。目前學校教育已承載過多責任，而家庭教育卻日漸式微，不少師生衝突或校園事件，其實都有家長忽略管教責任與親子教育的因素。

對此，全教總再呼籲，正視中小學人力、資源不足困境，要求立即逐步增置中小學學務校安人力等相關專任人員，並討論依國中小班級編制及教職員員額編制準則，於國中學務處增設「副組長」，以及專業輔導人員的設置標準調整，並寬列處理案件所需經費，讓學校更有空間妥為處理學生衝突與攻擊事件。

再者，全教總也要求正視家庭教育和家長管教責任，針對難以管教的學生，應修法課責家長管教義務。建議行政院應跨部會溝通協調修正〈兒童及少年福利與權益保障法〉，並由行政機關以行政罰方式，強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰，以落實家長職責。

今日第二次會議中，教育部針對校園安全提出「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項（草案）」、「校園安全檢查操作手冊（草案）」、「強化高關懷學生過渡性中介教育措施」三項方案研議強化校園安全。

全教總也說，關於注意事項一項，教育部原只規畫先討論「校園安全檢查」相關條文，但今已採納全教總意見，新的注意事項草案是以維護校園安全為前提，並以「維護教師輔導管教權」、「保障學生相關權益」、「強化學校與家庭及社政單位鏈結」以及「強化校園安全檢查機制與流程」等原則進行修正。