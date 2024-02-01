國圖新任館長王涵青上任 強調跨域思維拓展國圖知識力

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家圖書館新任館長王涵青。記者董俞佳／攝影
國家圖書館新任館長王涵青。記者董俞佳／攝影

國家圖書館今天舉辦新舊任館長交接典禮。新任館長王涵青表示，面對現行多元的任務，必須保持彈性與韌性，並融合多方資源，未來將積極與各界建立合作夥伴關係，推動閱讀與素養培育，開發跨時代新思維，落實拓展國家圖書館知識力，讓國圖成為動詞。

王涵青原為成大圖書館館長，成大校長沈孟儒今天受邀上台致詞時表示，王涵青是很棒的科學家，非常會跨域溝通，執行力也很強，像是她把成大圖書館的小間研究室整理成溫暖空間，後來成為不少學生心理諮商的空間，讓圖書館不只是圖書館。

沈孟儒還提到，學術做得好又願意做行政服務，且做好行政服務的學者是少之又少，王涵青就是這些少數，因此他很看好王涵青，相信她到國圖後，可以將國家圖書館拉到另一個層次。

生命科學背景的王涵青致詞時將圖書館比喻為有機體，她形容這個有機體正隨著不同環境生活而活絡著，細胞正經歷功能演進與更新歷程。國圖總館今年將建設智慧化的閱讀環境並提升館舍設備，台南分館也如火如荼地興建中，屆時除一般性圖書，也規畫特色主題典藏，如人文社科、生物科技等各種領域。

前館長曾淑賢今天未出席。王涵青今天也對前館長曾淑賢等歷任館長表示感謝，奠定國家圖書館穩定基石，引領國圖成為台灣知識領域發展核心，她也特別感謝成大圖書館夥伴，以及圖書館界無私的教導，感謝接納與扶持。

教育部長潘文忠表示，王涵青過往積極參與圖書館學會、台灣閱讀節等相關活動，國圖目前正在興建南館，也在成大附近，相信從本館至南館，王涵青對國圖的未來，將有更大的空間，更強化跨域能量。

圖書館 成大 館長

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