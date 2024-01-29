歷屆最多 27國青少年科學家齊聚國際科學展覽開幕

一年一度的「臺灣國際科學展覽會」今天盛大開幕，今年包括我國在內共有27個國家或地區參加，相較去年就增加了6個國家、28位學生、16件作品參賽，教育部長潘文忠表示，期望所有國內外師生都能與各國優秀學生相互交流觀摩，並且持續精進。

科教館指出，今年共有來自美國、盧森堡、新加坡、日本、印尼、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、瑞士、南韓、巴基斯坦、菲律賓、泰國、尼泊爾、伊朗、紐西蘭、羅馬尼亞、土耳其、馬來西亞、匈牙利、巴西、南非、墨西哥、突尼西亞、澳門、關島、香港630位師生、211件優勝作品進入決賽。

臺灣國際科學展覽會今年邁入第22年，科教館館長劉火欽表示，今年將大會日程從6天延長至9天，並有歡迎晚會、文化之旅，讓來自國外的參賽師生能有時間調整時差及欣賞台灣之美，此外，也精心籌備多項大師有約講座、教師及學生交流工作坊、科學之旅、文化之夜等。

潘文忠出席開幕典禮表示，台灣青年科學家陸續在世界級科技展覽會大放異彩，成績傲視國際，讓世界見證我國中等學校科學教育及科學基礎研究之實力，而這些皆是由歷屆自台灣國際科展選拔出的國手代表國家出征累積的傲人成果。

科教館表示，今年比賽會場設置於科教館最新更新完成的地下一樓科學展演探索基地，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，更擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月1日上午9時至下午16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生到科教館切戳科學、交流心得。