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教育部新型專班 估招逾2千國際生

聯合報／ 記者許維寧／台中報導

教育部昨於朝陽科大舉行一一三年大學校長會議，教育部和經濟部推「促進國際生來台暨留台實施計畫」，擴大延攬僑外生並留用，預計本月底將於越南、印尼、菲律賓設立海外基地。但過去新南向產學專班屢發生人力仲介介入招生、學生淪學工等弊案，學校端表示，本次計畫堪稱嚴格，當地大學還需經過我方駐外單位認可，更側重於防弊。

教育部技職司長楊玉惠表示，台灣人口紅利將於二○二八年消失，為促進產業發展，盼於二○三○年補足四十萬勞動力。

為擴大留用僑外生，楊玉惠說，鼓勵國內大專和企業共同設立新型專班，由國發基金提供二年產學獎助金，企業則提供生活津貼，畢業後由企業聘為職員，且至少須留台二年。開班人數以卅人為限，大專校院將採團隊招生，本月底將於越南胡志明市、印尼雅加達、菲律賓馬尼拉設立海外基地，至明年將設立五個海外基地。

楊玉惠表示，預估一一三學年起約可開設一一六個班，分別為ＳＴＥＭ、半導體和金融領域，總計招生二一二○人。專班類型將包括學士雙聯、二年制學士、二年制學士後及碩博士班。

過去新南向專班曾發生多起學工爭議，越南海外基地總召學校、明新科大校長劉國偉表示，本次計畫強調需優質學生、切勿亂找。若學生申請中文班，華語能力聽、讀均須達到Ａ２等級；再者，於當地成立辦公室可直接對接當地學生，多少能避免仲介介入招生的風險。

龍華科大校長葛自祥表示，本次計畫堪稱嚴格，甚至當地大學還需經過我方駐外單位認可，並非閒雜人等都能來台，並要求第一年不得實習，先打好語言和學科基礎；實習、工作內容亦必須敘明於合約。

大同大學校長何明果也說，學校端曾有疑慮，若外籍生來台是和Ａ公司簽約並領取津貼，但之後發現Ｂ公司薪資更優渥，是否可能轉換公司造成爭端，因此合約也需敘明要在Ａ公司待兩年，否則學生得賠錢。

教育部長潘文忠表示，專班會依企業需求規畫實習和課程，合作契約需經學校評估，之後和學生一同簽訂三方合約。此外，境外生來台也適用就業服務法，確保學生權益。

教育部 越南 實習

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