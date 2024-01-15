台灣鍾肇政文學推廣協會將舉辦 鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討會

今年1月20日是作家鍾肇政一百歲冥誕，台灣鍾肇政文學推廣協會、東吳大學日本語文學系、清華大學台灣文學研究所將於本月20、21，共同舉辦「鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討會」，是今年學界、文壇大事，具有重大意義。

1925年出生的鍾肇政於1945年終戰才開始學習華文，努力練習寫作，是同代作家最快跨越語言障礙、開拓台灣本土文學的先行者，除創作量豐沛，著有「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」首開台灣大河小說外外，其他長、短篇小說亦數量可觀，質量均佳，一生書寫文字近二千萬字，文學成就形成難以超越的高山。2022年編纂完成的《新編鍾肇政全集》計42冊、47本，皇皇巨著，是奠定台灣文學長城的堅固基石。

鍾肇政除一生創作不輟，也以最大熱誠提攜、照顧老一輩、同輩、年輕輩的作家，許多不同世代的作家都曾受到他暖溫鼓勵與支持，使台灣文學園地有今日的繁茂茁壯，蔚然成蔭；此外，他支持民主改革及平等、自由1進步的社會，在戒嚴時代帶頭參與各項改革的爭取及社會運動，是積極入世的行動者、實踐家，表現了知識份子的風骨。

因此今年的「鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討會」除了他的文學成就，他在台灣文學史的定位、他的知識份子的社會責任、他對文壇友人的情誼等諸多面向，都將會是國內外學者、友人討論的重點。

值得一提的是，這次研討會論文，主辦單位特地向各大學台灣文學系所徵文，獲得極大迴響，所採用十篇論文中有九篇是由在學碩博土生執筆，年輕一輩台灣文學研究者的參與，無疑為近年來備受忽略的人文學科打了強心劑，年輕學子不但展現對台灣文學的熱愛，也展現了可觀動能。

2024年鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討除學術研討外，還有音樂會、書展、鍾肇政手稿展等活動，歡迎共襄盛舉。相關訊息連結如下：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063960570307