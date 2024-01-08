新三自呼籲提高文言文比例 教育部：沒有廢棄文言文

歷史教育新三自運動協會今在教育部前按喇叭抗議108課綱，呼籲高中國文選文的文言文比率應達50%，並要改東亞史回到原來的中國史課綱。對此，教育部回應強調沒有廢棄文言文、更沒有縮減中國史，呼籲社會大眾更客觀理性地看待108課綱的效果。

新三自運動協會今日舉行「揚聲響應修改108課綱運動」，號召支持修改108課綱的民眾，在下午1點08分開車以順時針方向遶行教育部，在車上張貼「禮義廉恥」字樣並按喇叭，訴求高中國文選文的文言文比率應達50%，改東亞史回到原來的中國史課綱等等。

教育部表示，已多次對外澄清說明，108課綱沒有廢棄文言文，更沒有縮減中國史，而是採用「分域架構」來規劃，強調不同區域的互動連結，讓學生可以從過去單一區域的歷史學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，進而培養統整、思辨的能力，成為一個新世代的國際公民。

教育表示，108課綱的制定及審議均依照高級中等教育法第43條所定「課程綱要之研究、發展、審議及其實施，應秉持尊重族群多元、性別平等、公開透明、超越黨派之原則。」由國內專家學者、教師、家長及學生代表組成「課審會委員審查會」的專業審議機制完成課綱制定。同時，為落實公開透明原則，讓各界了解課綱審議歷程，歷次會議均全程錄音及錄影，會議紀錄及經委員審閱確認的個別委員發言摘要，全部公告於課審會資訊公開平台。

新三自運動協會在記者會上呼籲，數理化的部分必修課程時數必須增加，挽救科學能力的淺碟化。對此，教育部表示，近2次的PISA國際評比受測學生都是108課綱學生，台灣學生的基礎學科非但沒有下滑，反而持續進步。且在2022年的國際公民教育與素養調查研究（ICCS）中，台灣學生在公民認知、性別平權、族群平權、移民人權及環境保護皆是全球第1。

教育部認為，108課綱讓學生有更多機會進行生涯試探，且課程規劃有利於培養批判思考、邏輯運算等符合未來趨勢的能力，學生更樂於關心國內外公眾議題。教育部呼籲社會大眾更客觀理性地看待108課綱的效果，以促進教育公平、培育具有全球競爭力的新世代。