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學生暴力一年1.5萬件 照顧量能有限

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部統計108至110學年暴力事件與偏差行為，三學年間通報件數、影響人數愈來愈多，絕大多數均發生於國高中。 本報資料照片
教育部統計108至110學年暴力事件與偏差行為，三學年間通報件數、影響人數愈來愈多，絕大多數均發生於國高中。 本報資料照片

國高中暴力事件頻傳，根據教育部統計，光是暴力事件與偏差行為通報件數，就一路從一○八學年的一萬件，上升至一一○學年一萬五千件，絕大多數均發生於國高中。教育現場直言，中介機構量能有限，學生白天入校也難找到成就或歸屬感，易讓甫離開少年觀護所的學生再次走偏。

根據教育部校安及災害事件分析報告，暴力與偏差行為以高中、國中為通報大宗，樣態包括械鬥兇殺、幫派鬥毆等，其中疑涉殺人事件，一一○學年高中有十六件、國中九件。

資深教官吳豫州表示，學生離開少觀所後，若評估家庭功能不全，多會交由ＮＧＯ團體開辦的機構安置照顧，白天進學校上課，但實務上並不容易。多數離開少觀所的學生對讀書缺乏興趣，有些學校會安排學生不進班，另設班教導木工或烹飪等，協助學生找到成就感走回正軌，但開設此類特別班的成本較高、老師不易安排，因此長久以來多只有少數學校辦理。

吳豫州強調，「都送入矯正機構不是教育的方向。」學生需要的是關懷，但現況是中介機構照顧量能有限，學生可能又回到外頭遊蕩，且個案有暴力傾向，機構也很難承擔，因此近年才呼籲政府應該出面照顧棘手個案。

新北市龍埔國小教師施信源表示，實務狀況是學生背景複雜遠超學校承擔能力，離開少觀所後重新被幫派吸納，校安問題錯綜複雜，不應全由教育主管機關一肩扛起。

幫派 教育部 校園暴力事件 校園安全

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