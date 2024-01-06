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零拒絕從未發生…私校「篩選」學生 成家長眼中避風港

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學校人員指出，私校常會打電話給家長，明示暗示學生不適合待在私校，家長覺得煩、沒面子，便會將子女轉學，至於轉去何處，絕大多數仍是公立學校。記者侯永全／攝影
學校人員指出，私校常會打電話給家長，明示暗示學生不適合待在私校，家長覺得煩、沒面子，便會將子女轉學，至於轉去何處，絕大多數仍是公立學校。記者侯永全／攝影

我國學生暴力與偏差行為一年逾一萬件，有鑒於新北校園命案，不少家長坦言欲把子女送入私立中學。教育部統計，近五學年來就讀私立國中學生佔比愈來愈高，從107學年約13.6％、108學年13.9％，到111學年佔比已上看15%。教師表示，私校透過各項機制巧妙「篩選」學生，已變相成為家長眼中的避風港。

中學校園暴力事件頻傳。全教產理事黃耀南表示，公立學校難處在於均配合落實零拒絕，各式各樣的學生均來者不拒。過去學生犯錯，被管教過程中難免都有些不舒服，但教師多不會濫用變成違法，但近年學生輔導管教辦法嚴格約束學校管教，已變成難有機制約束學生。

黃耀南說，理論上公、私立學校都需落實零拒絕，但私立學校仍保有一定篩選機制，如以較高學費篩選學生家庭、以入學考試篩選學生能力，「零拒絕在私校可說從來沒發生。」

黃耀南說，現況是家長各憑本事選學區或將子女送入私校，且私校亦重升學，如打出「六年送私校，拼關鍵大學」，對家長而言升學、學生人際環境較有保障。

一名私立中學主任私下更表示，家長多埋單私校重升學、嚴管勤教的理念，且若學生行為乖戾或課業不佳，入學前多會先找家長「勸說」是否確定要將子女送來。

該名主任指出，若學生入學後仍表現不佳，學校會常打電話給家長，明示暗示學生不適合待在私校，家長覺得煩、沒面子，便會將子女轉學，至於轉去何處，絕大多數仍是公立學校。正是因為私校無落實零拒絕，反變相成為家長眼中的避風港。

但全教總理事長侯俊良則認為，工會一直倡議私校也需零拒絕，既然私校標榜嚴管勤教，對叛逆學生更應如此，怎麼會屢屢拒絕。且私校仍有其自身問題，學生家庭經濟好但不一定好教，有些問題反而更隱微，家長不應給公校貼標籤。

子女 機制 升學 校園暴力事件 私校

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