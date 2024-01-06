學生暴力偏差行為一年上看萬件 就學、安置陷兩難

教育部統計108至110學年暴力事件與偏差行為，三學年間通報件數、影響人數愈來愈多，通報件數從108學年1萬件，上升至110學年1.5萬件，絕大多數均發生於國高中。教育現場談到，安置中介機構量能有限，而學生白天入校也難找到成就或歸屬感，易讓甫離開少年觀護所的學生再次走偏。

新北市日前發生校園命案，綜觀教育部校園安全及災害事件分析報告，暴力與偏差行為一項以高中、國中為通報大宗，樣態包括械鬥兇殺、幫派鬥毆等，其中最重大的疑涉殺人事件，110學年以高中16件、國中9件為最多。

外界質疑，學生離開少觀所後直接回學校並不恰當。資深教官吳豫州表示，離開少觀所後若評估家庭功能不全，多會交由ＮＧＯ團體開辦的機構安置照顧，白天則進入學校上課，給予學生從新融入生活的機會。

吳豫州指出，雖鼓勵學生重返校園融入同儕，但實務上亦不易，多數離開少觀所的學生對讀書缺乏興趣，少部分學校會讓學生不進班，另設班教導木工或烹飪等，協助學生找到成就感走回正軌，但開設此類特別班的成本較高、老師不易安排，因此長久以來多只有少數學校辦理。

吳豫州談到，「都送入矯正機構不是教育的方向。」在於學生需要的是關懷，但現況是安置機構照顧量能有限，學生可能又回到外頭遊蕩，且個案若有暴力傾向等機構也很難應對，因此近年才呼籲政府出面承擔棘手個案。

新北市龍埔國小教師施信源則談到，學校不會拒絕學生，是希望給予悔過自新的機會，因此不希望同儕對其保持距離或貼標籤，但實務狀況是學生背景複雜遠超學校承擔能力，離開少觀所後重新被幫派吸納、指揮辦事，校安問題錯綜複雜，不應全由教育主管機關一肩扛起。

全教總理事長侯俊良則認為，想根本解決校園暴力事件，主管機關應跨部會協調，評估返回校園後的評估機制、銜接，以及落實預防、輔導人員等設置，也同時研擬家長課責機制，發揮家庭輔導功能。