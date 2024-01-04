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劇作家馬森辭世享耆壽92歲 代表作「孤絕」成現代人鮮明註腳

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
作家馬森2023年12月3日於加拿大辭世，享耆壽92歲；馬森學養橫跨中西，長於當代小說與戲劇的創作與研究，筆觸敏銳，風格鮮明，關懷文學與社會。圖／馬森家屬提供
作家馬森2023年12月3日於加拿大辭世，享耆壽92歲；馬森學養橫跨中西，長於當代小說與戲劇的創作與研究，筆觸敏銳，風格鮮明，關懷文學與社會。圖／馬森家屬提供

劇作家、小說家、文學評論者馬森去年12月3日於加拿大辭世，享耆壽92歲；其訃告由夫人徐秀玲於今（4）日發布，並表示為遵其遺願，後事從簡。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示，馬森學養橫跨中西，長於當代小說與戲劇的創作與研究，筆觸敏銳，風格鮮明，關懷文學與社會，其小說「孤絕」一詞，更成為現代人最鮮明的註腳，留給讀者深刻的印記。

馬森本名馬福星，學名家興，筆名白寧、牧者、文也白、飛揚、樂牧等，出生於1932年10月3日，1949年來台。畢業於台灣師範學院國文學系、國文研究所，加拿大英屬哥倫比亞大學社會學博士；曾就讀法國電影高級研究學院（Institut deshautes études cinématographiques, IDHEC）、巴黎大學漢學院博士班。1965年與金戴熹、熊秉明等留法學生一同創辦並主編「歐洲雜誌」。學成後陸續於國內外多所大學任教，一度兼任「聯合文學」總編輯。1987至2000年受聘任教於成功大學中文系，台南因而成為他定居最久且最為深愛的土地。

文化部表示，馬森創作以論述、小說、劇本為主，兼及散文。他深受存在主義影響，關懷現代人在中西文化衝突之中，無所依從的孤獨心靈，作品多縈繞於個人如何受到傳統倫理的限制與禁錮，以及試圖逃離時的掙扎苦痛。其所創作的獨幕劇，以家族衝突為核心，用荒誕的手法描寫荒誕的社會，開啟台灣及華文世界「荒謬主義」創作的先河。

馬森劇本「馬森獨幕劇集」曾於1980、1990年代風靡台灣的戲劇界，至今仍於海內外各劇場演出。馬森旅居歐美多年，擅於深入不同文化及不同世代的衝突，作家瘂弦讚譽他既是「冷肅的學者」，同時也是「塑造風格的藝術家」及「生活者」。

馬森曾獲得第二屆洪醒夫小說獎、第一屆五四獎文學評論獎、第八屆府城文學獎特殊貢獻獎，並受聘為成功大學李國鼎科技與人文講座教授。作品有小說《孤絕》、《夜遊》、《府城故事》；劇作《窗外風景》、《花與劍》；文論《東西看》、散文《墨西哥憶往》等數十種。

文化部表示，國立台灣文學館籌備時期，馬森慨然捐贈接近全套的「歐洲雜誌」及手稿、圖書等豐富的現當代文學研究資料，成為台文館往後進行文物徵集及文學推廣的重要基礎。晚年移居加拿大後，又於返國期間將早年日記、手稿交託台文館，這也是一次深具意義的捐贈。馬森在華文文學領域上耀眼的成就，在台灣文學史上留下不可抹滅的影響，其文學風範，令人永遠紀念。

台灣文學 聯合文學

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