連任失利因主導學倫案？ 台大社科院長蘇宏達駁斥、點名她還造謠

台灣大學社會科學院院長蘇宏達爭取續任失利，創台大社科院首例。他今天在臉書表示，民進黨立委候選人謝佩芬在臉書發文，就他爭取台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。還指他失利主因是強勢主導台大學倫案，政治手段凌駕學術倫理。「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」，他不得不駁斥。

蘇宏達表示，謝佩芬還指他放棄尋求全院老師投票做第二次補救的機會，代表他對自己的所作所為及社會觀感相當清楚。「這就更讓我驚訝了！我根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出我的心境，公開造謠」。

蘇宏達表示，他之所以爭取續任，面對全球地緣變動、2030雙語台灣、2028台大未來大學，以及台大國際政經學院的強勢崛起，台大社科院必須加快腳步，前瞻布局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前。即使受挫，也心安理得。

他說，真正的平安，是在受挫顛簸中，平和續向前。

●臉書全文：

昨日平安夜，卻著實被打擾了大半天。

中午過後，開始接到好友轉來的訊息：執政黨立委候選人謝佩芬在臉書發文，就我爭取台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。

她引述參與投票院務代表意見，認為失利「最主要原因是蘇宏達院長之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同。」這根本是污辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁，因此我不得不發文駁斥。

不論是林智堅或鄭文燦的論文抄襲案，還是陳明通的違反教師法案，台大社科院都是依法組建委員會，按程序辦理。所有抄襲或違規的認定，都經所有委員無記名投票，並達三分之二以上支持才能確認通過，凡未達三分之二部份一律不成立。審查過程全程錄音，所有資料（含投票記錄）亦完整保存。我在受理之初在內部通訊時以「醜聞」指稱，是因為任何針對論文抄襲之檢舉，必須經台大教務處進行初步判定符合一定要件，才能立案送所屬學院開始審查。一旦立案，即由傳聞成了醜聞。審定報告書最後都必須經校方核定，並可隨時供教育部訴願和法院行政訴訟使用。所以，我一直堅持，台大校方應立即依法公開上述審定報告書以昭公信，也才能阻卻如謝佩芬等有心人士惡意栽贓。我依法行事，捍衛台大榮譽，絕不退縮。

謝佩芬同時表示，「蘇宏達可以尋求全院老師投票，做第二次補救，但他也放棄這個機會，代表蘇宏達對自己的所作所為及社會觀感，也相當清楚。」這就更讓我驚訝了！我根本還沒有決定是否要訴諸全院教師及院務代表投票，謝佩芬就開始製造假訊息，甚至還編造出我的心境，公開造謠。

我之所以會考慮，是因為過去兩年多建構的社科院中文院學士丶國家級社會韌性研究中心丶院特色課程丶英文院學士，與波蘭華沙大學丶捷克查理大學丶法國波爾多大學丶UC Berkeley等歐美名校建立的雙連講座（co-chair），與UCLA建立的Summer Institute 丶與UC Berkeley建立的Winter Institute才在起步，與台灣歐洲商會（ECCT）和台灣美國商會（AmCham）共建的課程和實習計畫已近完成，與以色列大學共推的台大以色列和猶太文化研究模組正在洽談中，委請西班牙戶外雕塑大師Carlos Ciriza為社科院區設計創校百年以及建院八十年的大型雕塑設計甫完成草圖。若未續推，著實可惜。

我決定爭取續任時，即有前輩和同事善意提醒：過去幾任社科院院長都只做一任，就是知道社科院內部的複雜，以及續任必須獲得全體代表總數50%以上同意的高門檻，不如明哲保身。但我以為，面對全球地緣變動、2030雙語台灣、2028台大未來大學，以及台大國際政經學院的強勢崛起，台大社科院必須加快腳步，前瞻佈局，才能在未來校內外和國際競爭中求存取勝，因此決定不計個人毀譽，勇往直前。即使受挫，也心安理得。