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影／論民進黨教改洪秀柱出席致詞 區桂芝：小蝦米抗大鯨魚捲起千堆雪

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱（右二）在陸軍官校校友會會長羅中琴（右一）等人陪同下出席「民進黨教改理論及影響」論壇，聽取北一女中國文老師區桂芝的演講。記者杜建重／攝影
國民黨前主席洪秀柱（右二）在陸軍官校校友會會長羅中琴（右一）等人陪同下出席「民進黨教改理論及影響」論壇，聽取北一女中國文老師區桂芝的演講。記者杜建重／攝影

一項由民間團體所舉辦的「民進黨教改理論及影響」論壇下午在台北舉行，北一女中國文老師區桂芝在會中表示，「小蝦米對抗大鯨魚」終於捲起「千堆雪」，老天爺如果不想讓台灣喪失文化道統，那民進黨的網軍又能耐我們如何？

由中華民國陸軍軍官學校校友總會、藍天行動聯盟、歷史教育新三自運動協會和中華民族團結協會所共同主辦的「民進黨教改理論及影響」論壇，下午在婦聯會大樓舉行，會中除了邀請國民黨前主席洪秀柱致詞，也特別請來日前因發表108課綱是無「恥」課綱的北一女中國文老師區桂芝，以預先錄製影片的方式發表演講，共同探討民進黨主導下的課綱，對未來學子的影響。

區桂芝針對日前文言文課綱的相關發言被民進黨網軍圍剿一事表示，她真是何得何能，但不容否認，這篇報導已引起海內外華人的關注，這原因只有一個，那就是文化教育是全世界華人最重視在意的議題，它超越任何政治立場，而文化是民族的根，所謂「天下興亡、匹夫有責」，這天下指的就是文化，而教育必須以培育品德為本，所以孔子說：「行有餘力、則以學文」。

區桂芝說，府院黨不知反省，荒腔走板的狡辯又放任網軍無日無知的攻擊，這些作為掀起了海內外不勝枚舉路見不平的正義激憤，於是小蝦米對抗大鯨魚，終於捲起了「千堆雪」。

區桂芝表示，她所談的問題很簡單，第一就是增加文言文的篇幅，第二就是品德教育。文言文是中國歷史兩三千年來傳統文化知識菁英所留下的巨大財富，而民進黨以意識形態主導下的課綱，讓我們的學子失去了繼承財富的機會，更灼傷了孩子們未來原本可能無限的創造潛能。

區桂芝說，如果我們的孩子對自己的文化陌生無感，那他們如何在外人面前顯現自我的核心價值？

北一女中國文老師區桂芝透過視訊在「民進黨教改理論及影響」論壇中表示，民進黨教改引發全球華人關注，「小蝦米對抗大鯨魚」終於捲起「千堆雪」。記者杜建重／攝影
北一女中國文老師區桂芝透過視訊在「民進黨教改理論及影響」論壇中表示，民進黨教改引發全球華人關注，「小蝦米對抗大鯨魚」終於捲起「千堆雪」。記者杜建重／攝影

108課綱 文言文 洪秀柱

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