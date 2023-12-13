政大增多元文化假 國教署：加強宣導、尊重多元文化

國立政治大學在日前的學務會議上通過增訂原住民「多元文化假」，並配合原住民學生返鄉時間、祭儀準備，將原住民族歲時祭儀假天數從主管機關給的1日延長到最多5日。對此，國教署表示會加強宣導多元文化假，學生檢附相關證明，學校就應本於尊重多元文化立場予以准假。

政大學生會在臉書發文指出，學生會與學務會議學生代表在上學期提出增訂多元文化假，並增加原住民族歲時祭儀假天數，經歷1個多學期與相關單位和專家密切討論後，在本學期第二次學務會議獲全體出席代表支持通過，將在期末公告後於下學期開始實施。

教育部今年曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，會中決議「基於保障學生宗教自由及種族平等，尊重其因應宗教、種族文化不同所需之節慶活動」，開放高中以下學校設置多元文化假。政大學生會表達認同教育部作法及精神，經與學務處、教師討論後，原本提的每學期1日為限修改為每學年2日。新制實施後，學生檢附相關證明文件，教師得准以多元文化假，也就是「由於自身族群、文化、地方或宗教習俗、祭儀等多元文化範疇之請假」。

政大學生會諮詢該校原住民族社團，得知多數祭儀都落在2日以上，並且考量往返原鄉部落及祭儀準備等時間，原先主管機關給予1天的歲時祭儀假對於參加祭儀的原住民學生而言顯然不足，因此政大學生會在上學期提出盼延長歲時祭儀假。政大學務處生僑組向教師詢問後，最後以總時長5日為共識送至學務會議，教師代表於學務會議上同樣對歲時祭儀假延長表示支持。

針對多元文化假，國教署表示會於相關會議加強宣導，如學生因其宗教信仰及種族、地域文化所需參加節慶或多元文化學習活動，而有請假需求者，倘經家長事前同意並檢附相關證明，請學校本於尊重多元文化立場予以准假。

在歲時祭儀假的部分，教育部說明，此為法定放假日，由行政院原住民族委員會參酌各該原住民族習俗公告放假日期，如果學生具有原住民族身分就可依規向學校申請該原住民族歲時祭儀假1日。