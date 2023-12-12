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國中生疑遭長期霸凌...老師不處理「要家長帶去看身心科」 教部證實接獲通報

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示該校已經完成校安通報，國教署會持續追蹤本案查處情形，以維護學生權益。圖／聯合報系資料照
教育部表示該校已經完成校安通報，國教署會持續追蹤本案查處情形，以維護學生權益。圖／聯合報系資料照

有網友表示就讀國中的妹妹遭同學霸凌班導師卻不肯處理，就連同學在音樂課上用報告影片公然侮辱妹妹，班導師都表示「要等學校看看結果」。對此，教育部表示該校已經完成校安通報，國教署會持續追蹤本案查處情形，以維護學生權益。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己的妹妹就讀樹林區某國中三年級，個性內向、不擅長與別人交際往來，長期以來遭同學霸凌，但班導師不肯處理，甚至要求家人帶妹妹去看身心障礙科，因為覺得妹妹接受諮商後就能有心理建設。

網友表示，妹妹班上有同學在音樂課的報告影片上公然侮辱、霸凌妹妹，告知班導師後也只要他們不要激動，等學校看看結果再請同學的家長出面。網友直言：「自己的妹妹、自己的孩子在學校遇到這樣不公的對待，還一直被壓下來，我們能不激動嗎？」

網友表示，已經報警並通報教育部、新北市政府。對此，教育部回應指出，經查該校已於112年12月11日完成校安通報，國教署已於112年12月12日函請新北市政府教育局督導主管學校，依校園霸凌防制準則規定啟動調查程序及後續處置作為，並提供學生相關輔導資源及協助措施，國教署將持續追蹤本案查處情形，以維護學生權益。

班導師 霸凌 公然侮辱 國教署 爆料公社

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