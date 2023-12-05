「PISA」測驗結果出爐 OECD國家平均退步、我國逆勢成長

2022年的「國際學生能力評量計畫」（PISA）報告評比結果於今日在全球同步發佈，這是台灣第6次參與評比。受到疫情影響，經濟合作暨發展組織（OECD）國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步，教育部及研究團隊認為，台灣學生未受到疫情的不利影響，「停課不停學」讓評量成果逆勢前進。

OECD主辦的國際學生能力評量計畫於巴黎時間5日上午11時發布國際報告和評比結果，我國也將同步於台灣時間下午6時召開記者會。PISA 2022為台灣第6次參與PISA評比，本次評量以數學為主測領域，科學與閱讀為輔測領域，我國共182校約6000名15歲在學學生參加施測。

此次評量數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步，數學表現平均547分，排名第3名（2018年排名第5名）；閱讀素養平均515分，排名第5名（2018年排名第17名）；科學素養平均537分，排名第4名（2018年排名第10名），數學、閱讀與科學的表現均優於OECD平均。

PISA 2022 OECD國家的平均分數分別為數學472分、閱讀476分、科學485分，與PISA 2018相比，OECD國家平均分數分別下降了17分、11分和4分，皆為歷年來的最低表現。OECD國際報告指出，在參與PISA 2022的81個國家／經濟體中，僅台灣、日本、韓國、立陶宛並列具備韌性的教育體系。這4個國家在學生數學素養表現、數學教育機會均等程度、幸福感三向度，表現皆與OECD平均值相當或更高。

教育部表示，本次PISA 2022施測時點適逢COVID-19疫情期間，我國仍有良好表現，在疫情期間積極實施線上教學，透過公私協力支援學校線上教學所需的工具與服務，從研究團隊發布資料可以看見，疫情中台灣學生評量成果仍逆勢前進。

台師大研究團隊也認為，台灣學生在學習上並未受到疫情的不利影響，反而在疫情催化下，學習環境成功導入數位模式，這歸功於第一線教師快速應對疫情，成功實施遠距教學，實現「停課不停學」的目標。