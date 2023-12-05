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「PISA」測驗結果出爐 OECD國家平均退步、我國逆勢成長

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2022年的PISA報告評比結果出爐，受到疫情影響，OECD國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步。示意圖／ingimage
2022年的PISA報告評比結果出爐，受到疫情影響，OECD國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步。示意圖／ingimage

2022年的「國際學生能力評量計畫」（PISA）報告評比結果於今日在全球同步發佈，這是台灣第6次參與評比。受到疫情影響，經濟合作暨發展組織（OECD）國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步，教育部及研究團隊認為，台灣學生未受到疫情的不利影響，「停課不停學」讓評量成果逆勢前進。

OECD主辦的國際學生能力評量計畫於巴黎時間5日上午11時發布國際報告和評比結果，我國也將同步於台灣時間下午6時召開記者會。PISA 2022為台灣第6次參與PISA評比，本次評量以數學為主測領域，科學與閱讀為輔測領域，我國共182校約6000名15歲在學學生參加施測。

此次評量數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步，數學表現平均547分，排名第3名（2018年排名第5名）；閱讀素養平均515分，排名第5名（2018年排名第17名）；科學素養平均537分，排名第4名（2018年排名第10名），數學、閱讀與科學的表現均優於OECD平均。

PISA 2022 OECD國家的平均分數分別為數學472分、閱讀476分、科學485分，與PISA 2018相比，OECD國家平均分數分別下降了17分、11分和4分，皆為歷年來的最低表現。OECD國際報告指出，在參與PISA 2022的81個國家／經濟體中，僅台灣、日本、韓國、立陶宛並列具備韌性的教育體系。這4個國家在學生數學素養表現、數學教育機會均等程度、幸福感三向度，表現皆與OECD平均值相當或更高。

教育部表示，本次PISA 2022施測時點適逢COVID-19疫情期間，我國仍有良好表現，在疫情期間積極實施線上教學，透過公私協力支援學校線上教學所需的工具與服務，從研究團隊發布資料可以看見，疫情中台灣學生評量成果仍逆勢前進。

台師大研究團隊也認為，台灣學生在學習上並未受到疫情的不利影響，反而在疫情催化下，學習環境成功導入數位模式，這歸功於第一線教師快速應對疫情，成功實施遠距教學，實現「停課不停學」的目標。

我國在教育部的支持下，由國立台灣師範大學學習科學跨國頂尖研究中心組成跨校研究團隊進行PISA 2022調查。本次調查原定於2021年進行正式施測，受COVID-19疫情影響而延後1年執行，全球共計有81個國家、約69萬名學生參與。

2022年的PISA報告評比結果出爐，受到疫情影響，OECD國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步。記者李芯／攝影
2022年的PISA報告評比結果出爐，受到疫情影響，OECD國家皆出現歷年最低表現，但我國本次測驗在數學、閱讀、科學素養3方面均較2018年進步。記者李芯／攝影

疫情 PISA 素養 台灣

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