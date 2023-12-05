快訊

總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南連續10年校園資訊基礎環境全國特優 教育局長說原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2023年全國「校園資訊基礎環境執行成果」出爐，台南再次榮獲特優，已連續10年蟬聯全國特優縣市。記者鄭惠仁／攝影
2023年全國「校園資訊基礎環境執行成果」出爐，台南再次榮獲特優，已連續10年蟬聯全國特優縣市。記者鄭惠仁／攝影

2023年全國校園資訊基礎環境執行成果出爐，台南再次榮獲特優，已連續10年蟬聯全國特優縣市。今年委員一致肯定南市在綠能機房維運、網路應用創新服務、資通安全防護及校園網管專業等面向的努力，將持續打造堅韌的校園資訊基礎環境，提供數位學習推動強大的動能。

市長黃偉哲表示，智慧城市與數位學習創新應用息息相關，展望下個10年，積極發展智慧適性教育、AI、5G互動新科技、機器人及程式教育，讓南市資訊教育能繼續成為領航典範，打造數位學習之都。

教育局長鄭新輝說，南市校園資訊環境建設是以打造未來數位學習環境做前瞻性規畫，例如10年前即已建置亞太地區第1座校園雲端綠能機房，將學校資訊系統向上集中，減輕學校人力負擔，達成建立堅固的資安防護系統及節能減碳的目標。

另外在新冠疫情期間超前部署推動直播教學、線上自主學習網、微課程教學模式；近年首創小一到高三的布可星球閱讀平台，已超過2000萬人次造訪等。因有穩定的資訊基礎建設，才有這些亮眼的成果，也才能讓現階段數位學習的成果在全國各縣市中名列前茅。

鄭新輝表示，南市領先全國規畫資訊環境到校健診與分區資訊人員支持系統，手把手協助學校資訊人員完善校園資訊基礎環境，解決教學現場數位學習推動的困境。未來全市國中小教室將全面建置75吋觸控大電視取代傳統的單槍，加上已建置每班同時支援30台平板進行串流影音播放的無線基地台，以及持續提升無線網路頻寬品質，真正做到資訊科技豐富課堂學習風景的目標。

鄭新輝 網路 疫情

延伸閱讀

數位學習風潮席捲而來 台南教師玩數位魔法

台南明星國中霸凌案…雙方都是「校長孩子」 家長心疼落淚

南市成教班「照片說真情」 83歲阿嬤以「膨風豆」獲特優

南市學校午餐自辦比率93.9% 全國午餐中央廚房化典範

相關新聞

王汎森獲德國宏博研究獎 台灣人文領域第一人

中研院院士王汎森，榮獲德國宏博基金會二○二三年宏博研究獎（Humboldt Research Award），是台灣人文領...

台南連續10年校園資訊基礎環境全國特優 教育局長說原因

2023年全國校園資訊基礎環境執行成果出爐，台南再次榮獲特優，已連續10年蟬聯全國特優縣市。今年委員一致肯定南市在綠能機...

三黨退撫改革假的？ 全教總籲：速推動立法保障公教人員

「教育政策不應該只是口號，盼三黨總統候選人推動退撫基金撥補與改革方案！」全教總5日召開記者會，呼籲各黨推動退撫新制改革立法與撥補的立法。理事長侯俊良指出，政府未依法撥補退撫基金，且退撫新制採個人專戶，

特教助理員欠薪 國教署：已撥付

日前傳出部分縣市的特教助理員遭欠薪，現場特教老師就發現，助理員薪資經常由地方政府、學校代墊，但有些學校卻無多餘的錢，導致...

不讓獎學金浮濫 新北建教獎金提高至6萬 11人獲獎

新北市2020年設置建教合作圓夢獎學金，為減輕經濟弱勢、學業優秀的建教生，發放每人2萬，兩年來近400人受惠。教育局考量...

批歷史教育去中國化 新三自運動協會：應廢除台獨108課綱

總統蔡英文任內推動108課綱，「歷史教育新三自運動協會」召開記者會批評歷史教育「去中國化」，試圖以東亞史取代中國史，徹底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。