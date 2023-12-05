台南連續10年校園資訊基礎環境全國特優 教育局長說原因

2023年全國校園資訊基礎環境執行成果出爐，台南再次榮獲特優，已連續10年蟬聯全國特優縣市。今年委員一致肯定南市在綠能機房維運、網路應用創新服務、資通安全防護及校園網管專業等面向的努力，將持續打造堅韌的校園資訊基礎環境，提供數位學習推動強大的動能。

市長黃偉哲表示，智慧城市與數位學習創新應用息息相關，展望下個10年，積極發展智慧適性教育、AI、5G互動新科技、機器人及程式教育，讓南市資訊教育能繼續成為領航典範，打造數位學習之都。

教育局長鄭新輝說，南市校園資訊環境建設是以打造未來數位學習環境做前瞻性規畫，例如10年前即已建置亞太地區第1座校園雲端綠能機房，將學校資訊系統向上集中，減輕學校人力負擔，達成建立堅固的資安防護系統及節能減碳的目標。

另外在新冠疫情期間超前部署推動直播教學、線上自主學習網、微課程教學模式；近年首創小一到高三的布可星球閱讀平台，已超過2000萬人次造訪等。因有穩定的資訊基礎建設，才有這些亮眼的成果，也才能讓現階段數位學習的成果在全國各縣市中名列前茅。

鄭新輝表示，南市領先全國規畫資訊環境到校健診與分區資訊人員支持系統，手把手協助學校資訊人員完善校園資訊基礎環境，解決教學現場數位學習推動的困境。未來全市國中小教室將全面建置75吋觸控大電視取代傳統的單槍，加上已建置每班同時支援30台平板進行串流影音播放的無線基地台，以及持續提升無線網路頻寬品質，真正做到資訊科技豐富課堂學習風景的目標。