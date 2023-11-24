臺靜農故居修繕一坪耗資60萬 修舊如舊重現龍坡丈室

位於台北市溫州街25號的國學大師臺靜農教授故居，去年12月建物本體完工，今年起執行周邊建設幾近竣工。臺靜農故居2020年經台北市文化局審議登錄為紀念建築，台大募資2700萬由專業匠師修繕，一坪耗資約60萬元，以「修舊如舊」的方式保留建築風貌。

臺靜農曾任台大中文系主任20年，於藝術、歷史、國學研究上均有重大貢獻，1984年與梁實秋同獲中華民國國家文藝獎，1985年獲行政院頒發的行政院文化獎。2020年傳出台大欲拆除臺靜農故居，文化界人士奔走疾呼，後經台北市文化局審議登錄為紀念建築，時任台校長管中閔允諾保留，並朝人文會館、講堂的角度加以修復保存。

臺靜農故居主要建物已於去年底完工，今年起執行庭院、無障礙設施等周邊建設。台大營繕組組長寧世強表示，修復工程分為古蹟本體與周邊建設，一般建物工期講求效率，但古蹟則側重保存，施作必須時常和建築師討論、隨時修正，甚至需額外加錢，台大雖對外募資2700萬投入修繕，但仍執行招標評選，確保營造商旗下工作者都具備專業匠師身份。

寧世強指出，故居修繕比照當年工法，以廠商將古蹟建物、材料編號後全面拆解，遭白蟻啃咬、腐朽等建材部分刨除或替換，之後原地重建，是從有到無拆解再從無到有建回，一坪修繕費用達60萬。

除樑柱等建材外，寧世強也說，學校也向日本採購黑瓦、銅瓦等建材替換，將可保留的舊黑瓦移至建物正面屋頂，以修舊如舊的方式盡量保留建物風貌；建物底部則保留日式建築特有的墊高設計，重建布基礎與束基礎，再將底部夯土改為混凝土灌漿，確保地基穩固。

台大總務長廖文正則表示，由於臺靜農故居已由文化局登錄，因此採購新建材、是否能用於修繕等都需核准，臺靜農書齋「龍坡丈室」使用台灣檜木修繕，其他空間則多使用美檜。

寧世強表示，台大正跟文化局申請使用許可，程序約一個月內可完成，之後將交由中文系規劃使用。中文系主任劉正忠則談到，中文系預計將臺靜農故居做為課程空間、人文講堂等，並嘗試辦理名師講座，屆時也有機會開放鄰里民眾參加。