大專住宿生將可望申請租金補貼金額曝 最快下學期上路

中央擴大租金補貼2.0在7月上路後，出現校內住宿生是否適用補助的問題。對此，教育部高教司長朱俊彰今天在立法院教育及文化委員會上說明，經與內政部跨部會協調，目前規畫學生每月補助1200元至1500元，經濟弱勢學生乘以1.4倍，希望2月份新學期能夠開始實施。

立法院教育及文化委員會今日審查113年度教育部預算案，立委吳思瑤提案指出，中央擴大租金補貼2.0於112年7月上路，並配合民法成年年齡修正，更改申請年齡降為18歲以上，希望能協助學生族群申請。但開放申請後，引發校內住宿學生適用與否的問題，吳思瑤呼籲教育部應針對校內住宿學生啟動跨部會協調，與內政部商議大學生專案，要求各大學提供租賃契約或以造冊方式協助學生請領補貼。

對此，朱俊彰口頭說明內政部已經初步同意協助支應，目前國內大學約有26萬名住宿生，會以學期為單位、按學生實際住宿月數補助。由於學校住宿的費用比較便宜，補助會比目前校外每月2400元到3600元為低，經濟弱勢學生的補貼金額則會乘以1.4倍。

在申請作業方面，朱俊彰說，住宿學生不用像申請校外租金補貼一樣向房東索取相關資料，只要出示學校開具的證明即可辦理，繳費單會由學校協助造冊請領，盡量以簡便的方式讓學生不用逐一申請。

朱俊彰表示，目前規畫採用定額的方式，與各大專校案協調，依照各校收費及房型每月補助1200元至1500元，教育部內部作業完後就會報行政院，希望在2月份新學期能夠上路。