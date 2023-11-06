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世新中文、真理台文接連爆停招 潘文忠：須充分溝通

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長潘文忠今天說，各大學可能會有新增或調整系所的情況，但一定要在校內達到充分的溝通。記者李芯／攝影
教育部長潘文忠今天說，各大學可能會有新增或調整系所的情況，但一定要在校內達到充分的溝通。記者李芯／攝影

世新大學中文系和真理大學台文系接連爆出停招，各界關心人文社會領域失衡的問題，對此，教育部潘文忠強調，新增和調整系所都需要校內的充分溝通，大學端也可以考慮跨領域等方案，未必要裁併系所。

世新大學中文系日前傳出停招，如果教育部在明年初核定，該系就會於114學年停招新生，除此之外，全台第一間的真理大學台文系近期也正研議停招。對此，潘文忠今天在立法院教育及文化委員會前受訪時表示，各大學在思考學校整體定位與發展的過程中，可能會有新增或調整系所的情況，但一定要在校內達到充分的溝通。

教育部每年2到3月間會審查並核定各大學所提出的系所調整案，針對各界關心人文社會科學領域失衡的情形，潘文忠承諾教育部會特別留意。

高中端的部分，潘文忠表示，教育部一直都有推動人文社會相關計畫，讓高中生多加認識人文社會領域；大學端的部分，先前有透過《學位授予法》的修法，讓學生在大學的修課過程中不被侷限在原系所，而可以跨領域修習感興趣的學分，並在畢業證書上加註。

潘文忠表示，教育部期望大學能把這類跨領域計畫納入學校發展的參考，讓學生有更多彈性，「未必一定都是用刪除、裁併的模式」。他也再度強調校內的充分溝通，且人文社會、科學理工各方面都是國家要培養的人才，不能因為產業現況就影響人才培育的多元性。

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教育部 潘文忠 世新大學

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