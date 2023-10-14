以巴衝突 教育部長潘文忠：人類應引以為戒、推動深層思考

2023「生命教育學術研討會」於今、明兩天在台大霖澤館舉辦，研討會以「多元文化中的靈性與修養」為主軸。教育部長潘文忠出席開幕式致詞時說，中東以色列、巴勒斯坦近日爆發軍事衝突，內心揚起的仇恨導致生命的消逝，人類應引以為戒，推動更深層的思考。

潘文忠今於致詞時表示，生命教育一直是學界關心的重點，現階段更感受到，面對科技發展，大學一直在思考後續發展，中小學也持續培養學生面對外來挑戰。

潘文忠說，科技不停進步，不只影響物質層面，若人類少了內在涵養和素養，恐怕將是另一個不可預期的災難，最近中東爆發軍事衝突，便是來自於內心一而再再而三揚起的仇恨，造成生命一個一個消失，人類需引以為戒，推動更深層的思考。

潘文忠也說，生命教育學術研討會從多元文化中探討人性修養，面對時時刻刻都在向前推進的科技，唯有人類具備修養的主體性，才可能不被人工智慧取代，我們正在跟時間和科技賽跑，也要持續推動生命教育。

潘文忠也感謝台大最早成立生命中心，協助社會面對科技、物質等挑戰，也引領社會共同思考生命教育的圖像、開展教育課程發展。

教育部期許，在「教育部生命教育推動方案」的帶動下，透過政府機關、學校、民間資源的共同合作，以前曕性與國際化視角，持續推動生命教育，運用現代科技，讓生命教育的素養、創意、體驗與分享更豐富。