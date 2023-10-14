快訊

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

獨／超扯！桃園家長帶頭衝教室 冷眼笑看孩子打人

以巴衝突 教育部長潘文忠：人類應引以為戒、推動深層思考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠於致詞時說，中東以色列、巴勒斯坦近日爆發軍事衝突，內心揚起的仇恨導致生命的消逝，人類應引以為戒。圖／教育部提供
教育部長潘文忠於致詞時說，中東以色列、巴勒斯坦近日爆發軍事衝突，內心揚起的仇恨導致生命的消逝，人類應引以為戒。圖／教育部提供

2023「生命教育學術研討會」於今、明兩天在台大霖澤館舉辦，研討會以「多元文化中的靈性與修養」為主軸。教育部潘文忠出席開幕式致詞時說，中東以色列、巴勒斯坦近日爆發軍事衝突，內心揚起的仇恨導致生命的消逝，人類應引以為戒，推動更深層的思考。

潘文忠今於致詞時表示，生命教育一直是學界關心的重點，現階段更感受到，面對科技發展，大學一直在思考後續發展，中小學也持續培養學生面對外來挑戰。

潘文忠說，科技不停進步，不只影響物質層面，若人類少了內在涵養和素養，恐怕將是另一個不可預期的災難，最近中東爆發軍事衝突，便是來自於內心一而再再而三揚起的仇恨，造成生命一個一個消失，人類需引以為戒，推動更深層的思考。

潘文忠也說，生命教育學術研討會從多元文化中探討人性修養，面對時時刻刻都在向前推進的科技，唯有人類具備修養的主體性，才可能不被人工智慧取代，我們正在跟時間和科技賽跑，也要持續推動生命教育。

潘文忠也感謝台大最早成立生命中心，協助社會面對科技、物質等挑戰，也引領社會共同思考生命教育的圖像、開展教育課程發展。

教育部期許，在「教育部生命教育推動方案」的帶動下，透過政府機關、學校、民間資源的共同合作，以前曕性與國際化視角，持續推動生命教育，運用現代科技，讓生命教育的素養、創意、體驗與分享更豐富。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

潘文忠 教育部

延伸閱讀

潘文忠：面對AI等科技挑戰 生命教育須持續推動

潘文忠：社大投入本土教育 是強力文化行動團隊

影／國教署廣告片惹議 潘文忠再為催生影片道歉

高中遭屠殺威脅 潘文忠：可能是謠言但仍審慎以對

相關新聞

歌仔戲名小生變身女百合 金枝新作中展妖嬌

台客天團金枝演社以台語歌舞喜劇「浮浪貢開花」系列膾炙人口，全新第五部曲《再會啦心所愛的人》，今明兩天在台北表演藝術中心球...

蟲出江湖！ 「濕地昆蟲展」台中潭子國小展至10月22日

「2023濕地昆蟲展-蟲出江湖」今在台中市潭子區潭子國小體育館盛大開幕，現場有為數眾多的水生昆蟲實體標本，還有3D仿真昆...

以巴衝突 教育部長潘文忠：人類應引以為戒、推動深層思考

2023「生命教育學術研討會」於今、明兩天在台大霖澤館舉辦，研討會以「多元文化中的靈性與修養」為主軸。教育部長潘文忠出席...

吳清基久任台灣教育大學系統主席 監察院要教育部改進

監察院教育及文化委員會通過監委葉大華、蘇麗瓊、蔡崇義調查報告，針對輿論批評教育部前部長吳清基退休後擔任多種職務，且久任台...

新竹地區高中增班增額迫在眉睫 國教署允諾1個月內報告

大新竹地區學生數持續增長，高中量能卻可能遭遇不足，竹北市長鄭朝今受立委沈發惠之邀赴立法院與教育部座談，要求教育部盡快研擬...

大學帶頭推「美感進行式」 教育部美感計畫3000校參與

教育部推動美感教育中長程計畫今（10/13）舉行第二期五年計畫（108-112）課程與教學成果，結合「幼兒園美感教育扎根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。