打造老幼共融教室 新泰國中牛奶箱成為個人儲物櫃

位於新北新莊的新泰國中，除了國中生外，還有晚上的補校學生使用教室，但原有教室收納空間有限，且燈光昏暗，新北市教育局、文化局與小島裡文化團隊共同合作，改造新泰國中補校教室成為「老幼共融」空間，除解決照明問題，運用牛奶箱做儲物空間，還設置留言板讓雙方可以留言互動。

配合2023年灣設計展，市府推動「Project365計畫」，考量高齡化趨勢，部分學校除了一般學生，也有補校學生、樂齡中心學生等，以「老幼共融」為社會設計主題，舉辦多場議題式工作坊，由設計師、國中部與補校學生、家長委員以及行政人員對話，創意發想、產出設計並改造學習空間。

新泰國中補校學生提出，原本的教室空間光線不足，教室與國中孩子共用東西缺乏專屬放置區，缺乏與日校國中生互動等問題。教育局表示，此次除了改善夜間照明不足問題，還將傳統布告欄改造，結合留言板，設置國中部及補校作品展示區，雙方能互相了解學習成果，留言互動。

針對空間收納不足部分，則是運用牛奶箱成為個人儲物櫃，讓國中部及補校學生都有空間可放置個人物品。此外，也規劃了室內植物車及好書分享區，讓補校和日校的學生能夠共用空間互相交流、共同學習成長，總計花費50萬元成功改造，專案成果將於2023年台灣設計展展出。

新泰國中7年6班學生林炫皓表示，教室增設的置物櫃解決儲物的需求，新的照明設施提升了亮度，降低看黑板和電子螢幕的反光問題。