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獨／首年補助7.7億！ 重點培育大學增3校 政大、清大、台科大入列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大專校院學生雙語化學習計畫第二階段開跑政，第二階段政治大學入列重點培育學校。圖／政治大學提供
大專校院學生雙語化學習計畫第二階段開跑政，第二階段政治大學入列重點培育學校。圖／政治大學提供

大專校院學生雙語化學習計畫第二階段開跑，教育部表示，第二期重點培育學校除第一期已獲得核定的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學外，第二期再新增清華大學、政治大學以及台灣科技大學。第二階段於112至114學年度執行，第一年補助學校約7.7億，較第一期增加近2億元。

除了重點培育學校外，教育部表示，重點培育學院第二期則核定24校45個學院，包括中央大學工學院，陽明交大工學院、資訊學院、生物醫學暨工程學院，台北大學商學院等，較第一期多；也再核定29所普及提升學校，包括大同大學、中山醫學大學等。

教育部指出，重點培育學校與學院，2024年需至少有25%的大二學生，其英語能力在聽說讀寫達到歐洲共同語言參考標準（CEFR）B2以上的流利精熟等級，同時至少有20%的大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中，20%以上為全英語課程。

至於普及提升提升學校，則為2024年至少20所大專校院英語課採全英授課比率達30%以上；2024年至少5%大二及碩一學生修習至少1門全英語授課課程。

有鑒於第一階段推動現況，重點學校日前也反應，應再強化學生學術、專業英語能力，才有力銜接全英語專業課程。

教育部也表示，第二階段著重於提升學術英文EAP和專業英文ESP能力，盼學校改革大一英文課程規劃，將課程聚焦於EAP、ESP等教學內容，有助學生銜接進入EMI課程修讀。

再者，教育部也說，建議學校開設培力課程，強化學生聽說讀寫能力與培養說寫表達技巧，有助學生於EMI課程吸收專業知識與促進師生互動，提升學習成效。也將於重點培育學院外加校級補助經費，著重校級整合資源投入教師增能及學生輔導支持措施。

第二階段重點培育學校清華大學入列。本報資料照片
第二階段重點培育學校清華大學入列。本報資料照片
台科大入列第二波雙語重點培育大學，也是唯一一間科大。本報資料照片
台科大入列第二波雙語重點培育大學，也是唯一一間科大。本報資料照片

教育部 升學 清華大學 政大 台科大 語言

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