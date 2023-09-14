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教部年砸逾1億推校園免費生理用品 教師增能推月經教育

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，除了補助多元生理用品外，也推動校園人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育宣導、研習活動。示意圖。記者鄭惠仁／翻攝
教育部今年8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，除了補助多元生理用品外，也推動校園人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育宣導、研習活動。示意圖。記者鄭惠仁／翻攝

教育部今年8月1日起實施「友善提供多元生理用品計畫」，除了補助多元生理用品外，也推動校園人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育宣導、研習活動。日前首次辦理教師線上增能研習，共有220校報名參加，課程包含校園月經教育議題課程內涵與推動策略、教學資源等。

月經貧窮及不利處境者交織性議題備受各界關注，教育部112年度挹注總經費約1億200萬元，免費提供生理用品給不利處境的學生，而依各縣市規畫，提供直接領取或持紙本、電子票券、禮物卡至通路兌換等方式，預估將有9萬5000名不利處境學生受惠。另外，也教導認識不同種類的生理用品，研擬關懷輔導教育措施，減少學生於月經期間身心窘迫情形。

教育部日前舉辦首場教師增能研習，由健康促進學校中央輔導員、新北市積穗國中主任龍芝寧擔任講師，分享月經教育策略。她以女性一生平均經歷3000天的月經期，且約有八成的女性有「經前症候群」破題，說明月經影響女性的生活擴及健康、教育、經濟、尊嚴及社會參與等層面，需要大家更多的包容，並示範如何運用補充教材、教學影片等教學資源，增進教師在教學引導的技巧及信心，促進師生間深入討論，使師生重新認識月經，提升性別平等意識。

教育部表示，已請學校於112學年度第1學期開學前，備妥相關生理用品及配套措施，規畫、檢視定點放置儲放環境妥適性、新生個別發放的領取等，同時運用學校各項集會、活動等多元管道加強宣導。另也期望參與研習的師長們將相關資訊帶回學校分享，增進校園間不分性別的友善學習氛圍。

教育部 教師 性別

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