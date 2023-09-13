教部挹注逾3億幼教早療資源 全癱幼兒升大班能上下樓梯

為讓非營利幼兒園協助不同需求幼兒就學與學習，教育部國教署補助「非營利幼兒園教師助理人員」及「早期療育專業團隊專業輔導」2項目經費，111年學年度核定補助3億777萬8515元。彰化縣一名入園時近乎全癱的幼兒，經教保服務人員、教師助理人員與治療師協助下，升上大班時已可自行上下樓梯。

為提供優質幼兒教保環境，教育部訂定「非營利幼兒園實施辦法」，由政府挹注經費，並由非營利性質法人協力設置非營利幼兒園，結合非營利性質法人等社會資源，協助辦理非營利幼兒園並實施教保活動課程。另也補助早療相關經費，協助不同需求幼兒就學與學習。

國教署以彰化縣大西非營利幼兒園為例，該園委託「樂說多元專業服務發展協會」辦理，以融合教育為基礎，結合醫學及教育專業，提供幼兒平等的教育和學習機會，讓需要協助的幼兒與同儕間可以相互激發潛能。

大西非營利幼兒園園長黃嘉欣表示，園內有位入園時近乎全癱程度幼兒，經過班級教保服務人員、教師助理人員與治療師協助下，該名幼兒升上大班時，能自行上下樓梯，並可由同儕帶領一同在學習區內進行活動，園內團隊不僅感動，也獲得非常大的成就感，更堅信融合教育的力量。

苗栗縣五穀非營利幼兒園委託「伊甸社會福利基金會」辦理，以「傾聽每位孩子的聲音」為理念，對需要協助的幼兒以平權的態度進行教學，並技巧性安排教學助理進班協助，在以不過度介入的前提下，提供幼兒在園內各方面的支持。