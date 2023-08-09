學雜費付不起教師薪資 私中校長怨：怎可能收支平衡？

112學年北區高中校長會議今在苗栗登場，有私立高職校長拋出私中學雜費調整議題，直呼教育部「11年來的答案都一樣」，認為現行即便是滿招學校，學費根本就不夠支付教師薪資，教育部卻要求預算要收支平衡，又不能額外收其他費用，但學生數不夠，又不可能不聘教師，只能靠董事會募款，怎可能收支平衡？

北區高中校長會議第二日，最後一個議程為「綜合座談」，現場處理完三項提案、二項臨時提案後，北部某私立高職校長舉手發言。他表示，已經是第11次參與高中校長會議，但私立高中職學費議題，11年來的答案也都一樣，現行私校學費以班級最高人數上限計算，根本不夠支應私校教師薪資，滿招學校也很難為。

該名校長也以義民中學近期教師聘約爭議為引，他表示，若教師可以修改聘約、蓋個章說要維持就聘約，抗陳就可以維持原聘約，未來將衍生非常多問題。他也無奈表示，這可能是自己最後一次參與校長會議，這幾天也睡不好，但他仍認為應舉手發言。

該名校長認為，教育應有教育本質，若學校招生不好、無法滿班就沒話講，但若是滿招學校學費，都難以支付學校教師薪資。他直言，這種情況下，「私校的預算都是假的」，當教育部說預算一定要收支平衡、不能有赤字，但學生數一定不夠，老師不可能不聘，又不能向學生收取額外費用，只能靠董事會自己募款，怎麼可能平衡？

該名校長也指出，不分公私立學校，學生家長繳交的稅收一模一樣，卻受到不公平待遇。他也說，私校真的很弱勢，剛提到義民中學，若老師能任意修改聘約，未來公校教師也可以主張上午8時10分後到校，「改了後看要怎麼辦」。他認為，義民中學會出現問題，肇因仍是學費因素，學校無法支付高額薪資成本。

教育部國教署高中職組組長黃瀞儀表示，教育部108學年起已調增私中學費3%，行政院先前也宣布113學年推動高中職學費全免，除了期待私校提升辦學品質，也希望公私校學費齊一。她也強調，理解公私校辦學成本差異，軍公教明年調薪，私校也會同步處理，請校長安心，也會持續爭取經費挹注私校辦學。