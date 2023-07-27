迎戰少子化浪潮 東海大學攜手星享道酒店成立乳品門市
以乳品聞名的東海大學瞄準疫後商機，攜手星享道酒店集團，在逢甲商圈成立全台首間東海乳品專櫃門市，這也是東海牧場首次跨出校園，在校外成立專櫃門市，產學共創品牌價值、營收成長雙贏。
東海大學校長張國恩表示，「東海牧場之星享道」門市是東海跨出校園的首家門市，過去東海的鮮乳早已聞名，而透過這次的異業結合，東海將星享道酒店一同提升品牌價值。
張國恩強調，面臨少子化，大學雖多角化經營，但人才培育仍是大學最重要的價值核心責任；此次合作不僅限於門市的建立，更是產學合作進一步結合的創新，讓東海學生在餐飲門店學習如何經營、宅配、線上銷售，甚至團購系統，落實理論與實作結合，為未來的職涯發展與規劃奠定深厚的基礎。
東海實習農牧場牛乳加工廠場長詹家昌說，東海與星享道酒店集團積極合作，學生未來可以在星享道酒店旗下的餐飲業、接待中心和酒店等地實習，實際瞭解行業運作與管理策略，提升學生未來就業競爭力。詹還提到，為慶祝創始門市成立，凡憑東海大學學生證、教職員證、校友證來星享道門市消費者，享9折優惠。
星享道酒店集團董事長劉敏瑛表示，東海鮮乳品質值得信賴，攜手合作的逢甲商圈門市，不僅吸引遊客目光，更有機會帶來不錯獲益。為了讓乳品產品有更多延伸，他們已計畫與東海更緊密合作，商談產品客製化代工生產，未來共同打造產品，建立台灣第一牛乳品牌，提升品牌多元性。
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