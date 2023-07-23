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私校退場掀教師逃難潮 離職拚教甄卻得付巨額賠償金

聯合報／ 記者趙宥寧王燕華／台北即時報導
少子化私立學校首當其衝，私校教師人人自危，有人不惜放棄年資，另謀公立學校出路。示意圖，非新聞當事人。記者鄭惠仁／翻攝
少子化私立學校首當其衝，私校教師人人自危，有人不惜放棄年資，另謀公立學校出路。示意圖，非新聞當事人。記者鄭惠仁／翻攝

少子化私立學校首當其衝，私校教師人人自危，有人不惜放棄年資，另謀公立學校出路。卻傳出有私校教師參與他校教師甄試，遭原私校以違反聘約為由求償十餘萬元；也有公校教甄要求現職教師報考需提出原校報考同意書或離職證明書，新學校八字都還沒一撇，恐先面臨巨額賠償，私校「綁老師」行徑遭教團形容是「開黑店」，坑害涉世未深的年輕教師。

私校退場條例上路後，至今已有六所私立大專校院確定停辦、十三所私中被列為專輔學校，少子化衝擊，也掀起私校教師逃難潮。新北莊敬高職董事長王傳亮認為，公立學校的工作樣態較單純、穩定，反觀私校競爭激烈、學費限制多，不少教師吃不消，私立大校教師不難找，小校教師若走一位就影響很大，也有損學生受教權。

全國私校工會副理事長尤榮輝也透露，私校工作環境大多不如公校，待遇福利比公校差，甚至大不如業界，少子化後私校師資流動率更加惡化，在職教師紛紛跳船逃難，許多私校為綁住教師，在聘約中設下高額違約金，若有教師申請離職，就以不發給離職證明為手段，逼迫教師繳交巨額違約金，惡劣行徑宛如開黑店，坑害涉世未深年輕教師。

不少私校教師想要轉到公校任教，還得面臨來自公校不友善對待。尤榮輝提到，部分私立大學教師被國立大學「降等聘任」，原私校副教授到公立大學變成助理教授；又如國立東華大學附設國小要求參與甄試的現職教師，須取得原學校同意書或離職證明才能報考，對私校教師不公平制度，已侵害私校教師就業權利，教育部已失職，監察院應主動調查糾正。

曾在私校工作三年，現已在公立學校服務超過十年的資深教師表示，各縣市對私校現職教師教甄「保護機制」不一，例如教甄初試通過只公布准考證號，確定錄取才公布全名，即是避免私校教師被抓包。而以他為例，當時「跳槽」公校幸運沒被罰錢，但公私校年資無法對接，三年年資就放水流。

教育部表示，將請東華附小檢討修正；東華附小則澄清，要求報考者提出同意書或離職證明是參考其他縣市與學校作法，已行之有年，並非東華附小獨創，也並非刁難現職教師，主因是擔心應考生錄取後，卻因原學校不同意離職開天窗，但明年會拿掉這項規定，若考上但無法報到，即由備取生遞補。

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離職 少子化 私校 教甄 教育部

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