偏鄉孩子給代理教師震撼教育 他看到這一幕決定這麼做

在雲林公立小學當代理教師9年的許嘉彬，發現台灣教育的城鄉差距始終存在，他將在都會私校的教學經驗帶回來，引領鄰近海的孩子走進山林、體驗美感課程，多些文化刺激，在同事、學生眼中是「熱血教師」，專注教學、傾聽孩子，教師甄試變成了他的第2順位，一路平常心考了9年，上月考上新竹市專任輔導教師榜首，許嘉彬喜出望外，盼有機會能再返鄉執教。

許嘉彬曾在桃園的私立學校執教7年，體制外的教學風格，使他體悟怎麼從孩子有興趣的角度開啟學習，「我自己也是玩過來的！」他笑著說；返鄉之後，先後在東勢、麥寮興華2所公立小學教書。

「偏鄉的孩子『能力』很弱」許嘉彬直言，「這裡的孩子多半是弱勢、隔代教養...」家庭與社會給的資源相當少。初來乍到，他在跟學生互動時，不斷思考到底是哪個環節出問題？

猶記曾遇過一名在同儕、老師眼中是過動與反社會人格的中年級學生，天天上演「對抗」戲碼，連身高190公分的許嘉彬也架不住他，2人每次碰面都先來場「摔角」，冷靜過後才有辦法好好對話。

在看似激烈的過程中，許嘉彬得知這孩子受過不少身體、心理創傷，是需要被傾聽的高敏感者；令人感動的是，孩子就像找到了情緒出口，能自在透露內心所想，且被理解，最終在畢業典禮上抱著他大哭。

「這一幕讓我決定走輔導老師的路」許嘉彬坦言，過程中曾深感無力，自覺幫孩子的能力有限，從這場震撼教育中他確立新方向，相繼取得公立大學輔導與諮商碩士及相關學分，捨棄當一般教師的威嚴，調整與孩子溝通的方式，照顧他們的心理健康。

在二崙國小當代理輔導老師1年後，許嘉彬今年考上正式教師，征戰了9年，他有感而發，熱血老師將很多時間花在教學上，相對沒有心力準備考試，「如果制度上能先發掘教師特質，再進行專業知識考核」他認為對教育現場比較有幫助。