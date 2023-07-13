棒球名校仁義高中復招2班90人 免試入學放榜只來了2人
高中免試入學日前放榜，嘉義區今年招生名額較報名人數多1565人，錄取率9成8，顯示少子化嚴重，招生供過於求，其中停招的嘉義市棒球名校仁義高中，去年向教育部申請今年復招獲准，招收普通班、餐飲科各1班共90人，結果只來了2人，開不成班，校長藍聖博無奈說，後續就由董事會、教育部國教署決定。
為何招生情形不如預期？藍聖博說，少子化嚴重，嘉義市區老牌的大同商職退場，大同技術學院明年也退場，董事會決定復招，教育部核准時間晚，原計畫招收的國中棒球隊、籃球隊被其他捷足先登，過去原鄉、原住民部落有學生來源，現在也難招到學生。
仁義未獨立招生，只招到2名學生，開不成班，學校未來何去何從？藍聖博表示，希望有企業、有心教育人士願意挹注資金，就如同興華中學有補教名師挹注資金加入，招生不如預期，由董事會、教育部國教署決定。
創校超過一甲子仁義高中，曾是培養棒球選手搖籃，曾聘請中華職棒史上第一個投手三冠王的宋肇基（現名李德賢）擔任教練，去年向教育部申請停招，學生紛紛轉校，還一度傳出學校沒聘到老師，孩子只能天天到校練球，事後學校加碼請2名約聘教師，另有專任體育科、資處科2名老師。
仁義高中董事會鑑於私校退場條例上路後，停招一段期間不復招，很快會被教育部令停辦，校產不保，努力改善財務，決定復招；少子化衝擊，近幾年嘉義區部分高中職校紛紛退場，包括大同商職、協志工商、弘德工商，另同濟中學停辦國中部；興華中學、宏仁女中被教育部列專輔學校，兩校董事會挹注經費資源轉型，向教育部申請解除專輔。
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