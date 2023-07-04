大麻合法化掀校園議論憂惹「大麻煩」 教育部態度曝光

我國將大麻列為二級毒品，鑑於部份國家開放大麻合法化後，近年國內也不斷有大麻合法化呼聲，國教行動聯盟、台灣共善促進協會今天邀集學者專家、民間團體、政府單位共同舉行「大麻防制因應對策」論壇。教育部代表在會中表示，若將大麻降至三級毒品，將把刑責移除僅剩輔導恐衝擊反毒效果，若有檢警一起做效果能加成；也有校長團體反對大麻合法化，尤其少子化衝擊，各界應該保護台灣最珍貴的資產。

今日論壇共分為四場次，分別為「大麻國際現況、危害與政策建議」、「青少年大麻防制機制之困境與對策」、「校園大麻防制現況與作為」、「民間團體對大麻防制之作為」。

首場主講人、中正大學犯罪防治學系特聘教授暨防制藥物濫用教育中心主任楊士隆指出，大麻是全球最常被使用的毒品，高等檢察署統計台灣大麻查獲量4年增加8倍，以毒品合法化，解除毒害威脅，將是一個歷史性的錯誤，大麻除罪化與否仍有待後續觀察各國結果，取得更多實證研究、影響數據，配合台灣社會發展，減少倉促開放帶來的風險。

而在第二場論壇中，台灣藥物濫用防治學會副理事長、教授賴擁連強調，應落實青少年毒品犯罪之三級預防策略，包括宣導應該多元化，菸酒與拒毒宣傳，同等重要；另外，青少年不是不知道毒害，而是不知道如何拒毒，且不止青少年，應將父母親納入。以新世代反毒策略組織架構，建立彼此之間跨域合作夥伴的機制，才能有效因應青少年藥物濫用問題。

針對校園大麻防制現況與作為，教育部學務特教司科長張惠雯指出，在112年1-4月學生藥物濫用品項統計中，大麻高居第二名14.29％，僅次於K他命，且有逐年增加之趨勢。教育部持續進行教育宣導、清查篩檢，並透過環境預防降低毒品可近性，也透過青年韶光計畫，鼓勵隱性個案主動求助。

針對大麻是否從二級毒品降為三級毒品，張惠雯表示，現在各方都有論述，但若降至三級，把刑責移除後僅剩輔導，現在有檢警一起做防制，效果才能加成。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，越小的孩子越需要各界關心與協助，他反對大麻合法化，就算成年以上可以吸食大麻，站在教育立場，他也堅決反對。他認為，孩子的生活圈不侷限於校園，也跟生活環境密切接觸，站在保護孩子的立場，反對大麻合法化，尤其少子化衝擊，各界應該保護台灣最珍貴的資產。

台灣共善促進協會日前也委託長庚科技大學進行「台灣大麻合法化」問卷調查。長庚科大副教授趙國玉表示，有效樣本數3萬8502份問卷，經統計高達93.5％（3萬6011人）不同意大麻合法化，顯示國人絕大多數不支持開放大麻合法化。

趙國玉也提出建議，應清楚定義「大麻素製劑」及「醫療用大麻」，另應充分揭露國外大麻使用真實狀況讓民眾知道真相。此外，應釐清開放大麻可以管控減害並無醫學事實，並應加強弱勢族群、社區對大麻的正確知識及態度。

國教行動聯盟、台灣共善促進協會、中華仁親社區關懷協會共同呼籲，依國外經驗，一旦大麻合法化，即使法律明訂未成年者不得接觸大麻，對未成年者的影響誘惑遠比預期要大得多，建議政府相關部會應結合學者專家、民間團體及早因應，以避免大麻成為危害台灣下一代的「大麻煩」。